Další podezření na koronavirus v Česku. V nemocnici v Kroměříži přijali pacienta, který se nedávno vrátil z Číny

Muže, který se nedávno vrátil z Číny, přijala nemocnice v Kroměříži s podezřením na koronavirus. Podle ČTK byl muž transportován z Kroměříže do nemocnice v Uherském Hradišti.

Podle dostupných informací budou pacientovy odběry poslány do laboratoře. ČTK uvádí, že informaci potvrdil mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

„Dnes dopoledne se na plicní ambulanci v Kroměřížské nemocnici obrátil muž, který měl příznaky chřipkového onemocnění a který uvedl, že na konci prosince a na začátku ledna byl jako turista v Číně. Naši zdravotníci ihned udělali nezbytná opatření, vybavili se ochrannými pomůckami, pacientovi nasadili roušku a umístili jej do izolace, informovali také hygieniky,“ uvedl mluvčí.

Podle slov hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka je pacientovi 39 let, cestoval do Číny sám a vrátil se před 14 dny. Hejtman sdělil, že výsledky by měly být známé za osm hodin.

Do Nemocnice na Bulovce byl v pondělí převezen také jistý vietnamský turista, který však v Číně ani na žádném jiném místě, kde je nákaza rozšířená, nebyl. Rovněž nemá ani žádné symptomy nákazy.

Uvádí se, že byl nalezen dezorientovaný v pražské tramvaji. Vzhledem k nelehké komunikaci není zcela jasná příčina jeho obtíží, proto byl převezen do Nemocnice na Bulovce.

„Potvrzujeme, že jsme přijali vietnamského turistu, nicméně nevykazuje příznaky koronaviru. Lékaři ho ale samozřejmě řádně vyšetřují,“ uvedla k věci mluvčí nemocnice Simona Krautová.

Včera přišla informace z Vietnamu, že v péči lékařů se kvůli podezření na nákazu koronavirem nachází Čech. Během odpolední tiskové konference se však nákaza nepotvrdila. Vietnamský portál napsal, že v nemocnici v Danangu se nachází 12 lidí s vysokou horečkou v karanténě. Měl být mezi nimi právě jeden Čech, sedm Číňanů a tři Vietnamci.

Situace s koronavirem

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Předpokládá se, že nemocní se nakazili kontaktem se zvířaty na místních trzích s prodejem ryb a jiných živých zvířat, zejména drůbeže.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.

Vědci z Národního centra pro prevenci a kontrolu nemocí Čínské lidové republiky zjistili, že 2019-nCoV je podobný koronaviru z organismu netopýra, který žije ve městě Čou-šan. Čína zakázala prodej a přepravu volně žijících zvířat v souvislosti s šířením nové choroby.

Na pozadí šíření epidemie byl ve 25 regionech Číny zaveden nejvyšší režim reakce na mimořádné události. Úřady země také uzavřely deset měst a část Velké čínské zdi.

Podle čínské ústřední televize poslední údaje svědčí o navýšení počtu nakažených 2019-nCoV. Jde o 2 835 lidí, z nichž 81 přišlo o život.