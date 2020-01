„Člen musí vystupovat na veřejnosti se svými názory.” Vadim Petrov se vyjádřil k volbě členů do Rady ČT a ČRo

Portál zajímalo, jestli se dá vzhledem ke vzrušeným diskusím o České televizi v posledních měsících předpokládat, že poslanci budou po dlouhých letech upřednostňovat při volbě kandidáty kritičtější vůči ČT před těmi loajálními vůči jejímu managementu, než tomu bylo dosud, a to i kvůli hospodaření. Vadim Petrov na to řekl, že vůbec nemá představu. Dodal, že dosud to bylo tak, že spolky byly jen zástěrkou kandidátů politických stran. Na druhou stranu, mínil Petrov, volba členů rad je nyní natolik pod veřejným dohledem a kandidátů je tolik, že se nedá představit, jak moc by fungovaly nějaké stranické dohody.

Veřejný činitel dále uvedl, co si myslí o tom, že se do procesu volby členů Rady ČT a ČRo zapojil i spolek Milion chvilek pro demokracii, který se snažil získat kandidáty, kteří by měli být protiváhou těm, co „mohou představovat velké ohrožení pro nezávislost veřejnoprávních médií“ a zda by měli poslanci brát při výběru radních zřetel na kandidáty doporučené tímto spolkem.

„Proč ne. To je demokracie. Poslanci mohou zohlednit jejich doporučení jako kohokoliv jiného. Zachytil jsem, že něco podobného také chtějí udělat piráti,” řekl.

Server následně upozornil, že členové Pirátské strany chtějí jednat se stranami koalice na nějakém poměrném zastoupení. Takto by se měly doplňovat mediální rady? Petrov si je jistý, že celý ten institut poměrného zastupování je nesmysl. „Odpovědnost za členy rady nese vždy parlamentní většina. A nakonec je jedno, jak se utvoří. Uvidíme, jestli strany své poslance zavážou k povinnému hlasování, ale jak při tajné volbě poslanecké kluby zjistí, kdo příkaz porušil?” uvedl.

Člen RRTV tvrdí, že poměrné zastoupení evokuje, že by měl člen rady vystupovat ve shodě s nějakými stranickými pokyny. „Člen rady podle zákona ‚nesmí při výkonu své funkce v radě vystupovat nebo působit v něčí prospěch ani ve prospěch skupinových zájmů‘. Sportovec tam není za sport, novinář za novináře, akademik za vědce, lékař za doktory a kandidát pirátů za Pirátskou stranu. Těch patnáct lidí tam je za nás za všechny a neměli by stranit nikomu. Jak kvalitní zástupce poslanci do rady pošlou, je jejich vizitka. Této aktuální Sněmovny,” vysvětlil.

Petrov také oznámil, že v RRTV vedou spor, jestli má člen rady vystupovat na veřejnosti se svými názory, jelikož je přesvědčen, že to musí dělat.

„Bavíme se o občanském dohledu. Proto prezentaci názorů na veřejnosti považuji za důležitou povinnost každého člena mediální rady, aby veřejnost sama posoudila, co tam ten její zástupce dělá a jestli někomu nestranní,” uzavřel věc syn známého hudebního českého skladatele Vadima Petrova.

Volby členů Rady ČT

Zanedlouho se odehraje boj o to, kdo usedne na šest míst v důležité Radě ČT. Ta se totiž na konci února uvolní a proběhne výrazná obměna. Na konci února totiž skončí šestiletý mandát zhruba polovině členů. Úkolem Sněmovny tak bude najít na šest míst náhradu, přičemž o místa mají zájem i chvilkaři.

Uvádí se, že do nominace kandidátů se mohou zapojit nejen politici, ale také občanská společnost. Účastnit se tak mohou jak spolky, tak sdružení, čehož se chytil i známý organizátor nejpočetnějších protivládních demonstrací v ČR od roku 1989.

Spolek Milion chvilek pro demokracii minulý týden oznámil, že hledá vhodné kandidáty/kandidátky do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu a zároveň se za tímto účelem organizují v tzv. koalici neziskovek. Ve výzvě se také psalo, že je důležité, aby se jednalo o osobnosti z regionů. Zdůrazňovalo se přitom, že to velmi spěchá, a to kvůli termínu podání kandidatur Sněmovně.