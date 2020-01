Bakalův server Aktuálně se zalekl výhrůžky soudem a upravil článek o sociologovi Hamplovi

Zpravodajský server Aktuálně provedl změny ve článku o Hamplově rozhovoru pro Učitelské noviny a to po výhrůžkách trestního stíhání. Sociolog o tom dnes informoval na Facebooku.

Minulou sobotu Petr Hampl na sociální síti oznámil, že pohrůžka trestním stíháním zafungovala a redaktorka Aktuálně Martina Heroldová provedla v článku změny.

„Ty nejdrsnější lži zmizely. Teď je článek postaven na subjektivních hodnotících soudech. Původní verzi nechali dokonce vymazat z internetového archivu Wayback Machine,” komentoval věc.

V úterý 28. ledna sociolog znovu obrátil svou pozornost k incidentu s článkem. Upozornil, že Bakalův server Aktuálně v něm provedl další změny, nyní o tom, kdo je Hampl. Byly tak vyškrtány všechny zmínky o rasismu.

„Už jsem zlý člověk jenom tím, že např. tvrdím, že české humanitní fakulty mají v současné době zoufalou úroveň, a že se tam dostane každý. K tomu názoru se hlásím!” napsal.

Dále odborník na sociální vědy přiznává, že je mu takový konec příjemnější, než kdyby se to muselo řešit soudně. Trestní oznámení by podle něj totiž stejně nesměřovalo proti těm „grázlům, kteří redakci vedou, ale proti vyplašené barbínce Martině Heroldové, která článek podepsala - v zoufalé snaze se zavděčit a stát se ‘opravdovou novinářkou’”.

Server Aktuálně 24. ledna zveřejnil článek redaktorky Martiny Heroldové s titulkem „Učitelské noviny daly prostor protimuslimskému aktivistovi i dezinformacím o klimatu”. Podobný článek zveřejnil i web iDnes.

Článek v Učitelských novinách

V lednovém čísle Učitelských novin byl publikován čtyřstránkový rozhovor sociologa Petra Hampla s titulkem: „Evropa se bezpochyby islamizuje“ a dovětkem: „Sociální vědy odmítají zkoumat tento největší současný civilizační proces.“

V článku sociolog například mluví o tom, zda považuje za možné zabránit islamizaci školství v Evropě, kterou sám pokládá za danou. „Minimálně je možné tento proces výrazně zpomalit,“ myslí si Hampl.

„Dnes se u nás ve vztahu k islámu už řeší, jestli by muslimské dívky měly být osvobozovány od tělesné výchovy. Anebo se objevily i případy s výtvarnou výchovou, protože islám zapovídá figurální zobrazování. Za nějakou dobu se jistě začne řešit i výuka dějepisu. A buď učitelé a ředitelé budou ustupovat (což se v některých případech stalo), anebo budou striktně trvat na dodržování vzdělávacího programu, a to i za cenu, že budou muset jít do konfliktu s muslimskými rodiči nebo s politickými neziskovkami,” uvedl Petr Hampl pro časopis.

K věci se již dříve vyjádřil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který zastal právo svobody slova a kritizoval média.

„Snahy udusit svobodu slova zjevně účelovým nálepkováním odlišných a mainstreamu nepohodlných názorů jsou naprosto nepřijatelné,” uvedl Ovčáček.