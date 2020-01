Už jsme kolonií Německa, tvrdí komunistický poslanec Jiří Valenta. Jak k tomu došlo?

Jiří Valenta, který je zástupcem v české parlamentní delegaci v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, okomentoval iniciativu europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry, který navrhl, aby na Ostravsku vznikla základna americké armády. Podle něj by to přispělo k rozvoji a oživení regionu. Valenta k tomu uvedl, že ODS má ve svých řadách takovéto lidi, kteří spíše posluhují jinému státu raději než vlastní zemi.

„Ne nadarmo byl tento Havlův ‚politický příručí‘ svého času šikovně odeslán do USA na post velvyslance, aby se tam nejspíše ještě více přiučil, jak je třeba hájit zájmy Spojených států u nás,“ prohlásil.

Poslanec vyjádřil znepokojení nad tím, že Česko svým vstupem do Severoatlantického paktu výrazně zvýšilo pravděpodobnost teroristických útoků na svém území: „…a nyní bychom měli chtít ještě udělat z naší země eventuální bojiště, a to v cizím zájmu? To snad ne!“ reagoval Valenta a dodal, že mu rozum říká, že vláda tento návrh nepodporuje.

„Realizace americké základny v ČR by zcela jistě ještě více přispěla k erozi již tak křehkého geopolitického uspořádání, které doposud garantuje světový mír! Proto raději všichni přemýšlejme, než bude pozdě!“ varoval politik.

Dále se novinář Valenty zeptal, jestli nesrovnalost v platech a životní úrovni ve srovnání se sousedním Německem svědčí o tom, že se Česko už stalo kolonií takzvaného „vyspělého Západu“? Podle poslance je to tak: „Životní úroveň většiny českého obyvatelstva je ve srovnání s Německem nepřijatelně nízká, výprodej českého majetku do Německa pokračuje, uměle se posiluje závislost firem na našem exportu do Německa.“

A předpoklady k tomu vznikly hned po sametové revoluci.

„Místo posunu k soběstačné a suverénní zemi byl zde skupinou lidí soustředěných kolem Václava Havla a virtuální vějičky lidských práv nastolen vazalský systém. V této organizační jednotce jsme po rychlé likvidaci potravinové soběstačnosti byli také ekonomicky stále více připoutáváni k Německu,“ uvedl.

„V nich již byla nepřímo relativizována vina za rozpoutání 2. světové války a přepsány poválečné výsledky, a dokonce i šikovně nabourávána poválečná rozhodnutí vítězných mocností,“ dodal.

Dále podle něj následovala „tvorba účelově podřízeneckých mezinárodních smluv s Německem“.

Dále poslanec připomněl nedávné události spojené s restitucí majetku rodu Walderode, kteří přišli o majetek jako Němci na základě Benešových dekretů v roce 1945.

„Aktuální fázi podivného, někdy až vlastizrádného procesu, mající také svůj nesporný vliv na rozdílnost v životní úrovni českých a německých občanů, by bylo možné také popsat jako odporný příklon některých českých politiků k Sudetoněmeckému landsmanšaftu a k politice návratu spravedlivě odsunutých zrádců a kolaborantů. Již asi brzy budeme mít tu „čest“ přivítat a registrovat pořádání akcí sudetoněmeckých revanšistů na našem území,“ oznámil.