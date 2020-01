„Multikulturní obohacení ve Francii.“ Fiala sdílel video, ze kterého mrazí. Jde o inscenaci, reagují uživatelé

Místopředseda Svobody a přímé demokracie Radim Fiala na svém účtu na sociální síti sdílel příspěvek, v němž poukazuje na „multikulturní obohacení“ ve Francii. Co tím má na mysli?

Člen SPD na svém Facebooku opět vzpomněl téma migrace a migrantů. Důkazem je video, které mělo zachycovat dění a útoky ve Francii. Fiala tak v této souvislosti hovoří o rasismu.

„‚Multikulturní obohacení' ve Francii. Anti-francouzský rasismus. Podívejte se. Hrozné…,“ napsal k videu.

Na záběrech je zachycen útok obyvatelů Francie, kteří jsou tmavé pleti a útočí na jiného tamního obyvatele – bělocha. Z videa je vidět, že se dotyční násilným činem velmi baví.

Fiala dané video našel u francouzské političky a právničky Marine Le Penové. Předsedkyně francouzské Národní fronty a poslankyně Evropského parlamentu v popisku videa vyzývá k ochraně Francouzů a volá po spravedlnosti. Podle jejich slov je toto lynčování už neúnosné a uvádí, že to jejich děti nutí žít ve strachu.

Reakce na sociální síti

Na video, které Fiala sdílel, však lidé měli různorodé názory. Někteří sdíleli jeho obavy: „Takhle to začíná.“ Další poukazovali na to, že takové chování v Česku nechceme.

Našlo se i několik uživatelů, kteří radili, jak si s takovými násilnými útoky poradit.

„Pokud stát není schopen bránit vlastní občany, nezbývá než se začít bránit sám,“ navrhovali někteří.

A podobný názor zastávali i jiní: „Stát je má zastavit ? A kdopak, že je stát ? To jsou lidé, kteří v něm žijí. Takže, ti sami musí vyjít do ulic a udělat si pořádek. Jejich vláda nemá evidentně zájem tento bordel řešit.“

Objevila se však i skupina lidí, která nevěřila tomu, že by bylo video reálné. Podle nich jde o inscenaci: „Podle mě je to nahrané… Jasně, že se to tam děje, ale zrovna toto mi přijde nahrané.“

„Jako herci nic moc. Spíše mě zajímá, kdo a proč inscenuje takovou blbost. Kdo má na tom jaký záměr, nechápu to...“ připojil se další.

Fiala a protibělošský rasismus

Není to však poprvé, co místopředseda SPD před něčím takovým varuje. Již v minulosti Fiala vyjádřil velkou nespokojenost s tím, že podle určitých expertů rasismus proti bílým lidem není ekvivalentem černošskému rasismu. Následně na sociální síti představil důkazy o existenci tohoto druhu rasismu.

„Musíme se bránit proti jakémukoli rasismu. I běloši mají lidská práva a právo žít podle svých tradic. Nedopusťme, abychom byli rasa určená k vyhlazení!“ napsal politik v listopadu ve svém příspěvku.