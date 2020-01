Zrovna tohle by nemělo publikum slyšet. Proč pořadatelé Australian Open ostře umlčeli Martinu Navrátilovou?

Po dnešním zápase legend, jenž proběhl v Melbourne, se tenisová legenda Martina Navrátilová ve svém projevu rozhodla pustit se do další ikony tenisu Margaret Courtové. Tuhle snahu Navrátilové pořadatelé turnaje však neocenili a dokonce si dovolili přerušit televizní vysílání, navíc obvinili bývalou česko-americkou tenistku z porušení pravidel.

Legenda ženského tenisu, jež má za sebou padesát devět vítězných grandslamových turnajů, z nichž osmnáct bylo získáno ve dvouhře, se rozhodla upřímně a veřejně vyjádřit svůj názor na přejmenování arény Margaret Courtové, a to společně s další tenisovou hvězdou Johnem McEnroem. Důvodem jsou rasistické a homofobní názory a projevy legendární australské tenistky, kvůli čemuž by podle Navrátilové neměl být stadion po ní i nadále nazván. Začátek vystoupení Navrátilové byl živě vysílán nejen v Austrálii, ale po celém světě. Nicméně, ihned po tom, co se bývalá tenistka rozhodla sdělit svůj kontroverzní názor na přejmenování stadionu, televizní vysílání bylo úmyslně přerušeno.

Pořadatelé australského tenisového turnaje nereagovali na návrh přejmenovat sportovní arénu v Melbournu. Místo toho oznámili, že tento čin označují za porušení stanovených pravidel. „Podporujeme diverzitu, inkluzi a také právo lidí říci svůj názor. Ale Australian Open má svá pravidla, která platí pro všechny fanoušky, hráče i hosty. Dva světoznámí hosté tato pravidla porušili a budeme to s nimi řešit,“ okomentovali dnešní trapas pořadatelé Australian Open.

Nicméně, Martina Navrátilová se nenechala úplně umlčet a podrobně popsala svůj názor a rozhodnutí postavit se proti Courtové. Na webových stránkách Tennis.com česko-americká tenistka zveřejnila dopis, který nazvala „Dopis od Martiny Navrátilové: Evonne Goolagong aréna. Proč ne?” V něm legenda světového tenisu odůvodňuje, proč Margaret Courtová je na špatné straně historie, a tvrdí, že Margaret Court aréna by měla změnit svůj název.

„Letiště, budovy, ulice nebo stadiony se zpravidla pojmenují po vynikajících lidech, s tím, aby ti lidé, naši hrdinové, byli uctěni. Myslím takoví lidé, jako Muhammad Ali, Nelson Mandela, Martin Luther King, Billie Jean Kingová, Rod Laver, Rosa Parksová. A protestoval by někdo, kdyby se Staples Center v Los Angeles přejmenovalo po Kobe Bryantovi?” píše Navrátilová. Následně podotýká, že tihle lidé vnesli pozitivní vklad do rozvoje společnosti a lidstva a tím pádem byli na správné straně historie. Podle Navrátilové nic z toho neplatí pro Courtovou, i když není pochyb o tom, že je to veliká sportovkyně.

Margaret Courtová je známá svými kontroverzními výroky. Například jednou prohlásila, že „LGBT na středních školách pochází od ďábla, nikoliv od Boha”. Jednou se taky zmínila, že „současný tenis je plný lesbiček“.