Ministr zahraničí Tomáš Petříček promluvil o osudu českých občanů v Číně a Vietnamu

Před několika dny se objevila informace o tom, že ve vietnamském městě Danang bylo hospitalizováno dvanáct pacientů, včetně jednoho občana České republiky. Všichni hospitalizovaní měli vysokou horečku a měli podezření na nákazu koronavirem. V úterý ministr zahraničí Tomáš Petříček sdělil, že hospitalizovaný Čech měl negativní výsledky testu, což znamená, že virem nakažen nebyl. Po komplexním vyšetření byl z nemocnice propuštěn.

Podle Petříčka se nyní řeší otázka dobrovolné evakuace dvou českých studentů z města Wu-chan, kde se původně objevil koronavirus. Ministr uvedl, že evakuace by měla probíhat ve spolupráci s Francií. „Máme potvrzenou informaci, že Francie akceptovala naši žádost, že by zajistila jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. V tuto chvíli se jedná o tom, jak bude logisticky probíhat tento přesun. Očekávám, že by k tomu mohlo dojít v polovině tohoto týdne,“ sdělil Peříček.

Před návratem do České republiky by měli však tito občané projít dvoutýdenní karanténou, která bude probíhat na území Francie. Veškeré náklady na přesun těchto občanů bude hradit stát, což je podle Petříčka v plném souladu se zákonem. Ministr hovořil i o dalších dvou českých občanech, kteří však evakuováni z Číny nebudou, jelikož v této zemi dlouhodobě pobývají.

Co se týče českých diplomatů, zejména těch, kteří působí v rizikových oblastech, Petříček dal jasně najevo, že zatím žádná jejich evakuace či přesun není v plánu. „V tuto chvíli naši diplomaté zůstávají na svých pracovištích. Zpřísnili jsme opatření, zejména co se týče hygienických pravidel, aby se nevystavili riziku nákazy,“ dodal politik.

Koronavirus na Slovensku se nepotvrdil

Dříve předseda vlády Slovenska Petr Pellegrini informoval, že momentálně na Slovensku není žádná osoba s potvrzenou diagnózou koronaviru.

„Nový koronavirus 2019-nCoV nebyl k 28. lednu potvrzen u žádné osoby na Slovensku. Výsledky laboratorních vyšetření u tří osob s podezřením na onemocnění způsobené novým koronavirem byly negativní,“ sdělil Pellegrini.

Mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová ujistila, že pokud člověk necestoval do zemí, kde již byly potvrzené případy nakažení, riziko onemocnění je mizivé.