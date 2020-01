Česko jako užitečný idi*t a terč. „Pavel Novotný je takový šašek,“ říká poslanec SPD Hrnčíř

Poslance Jana Hrnčíře nepřekvapil návrh Alexandra Vondry, který na kongresu ODS prohlásil, že by v Moravskoslezském kraji mohla vzniknout základna americké armády, což by mimo jiné podle něj pomohlo ekonomice celého kraje.

„Je dlouhodobě nositelem amerických globalistických zájmů v ČR. Vzpomeňme si třeba na radar v Brdech. Ze zkušenosti víme, že Američané nepotřebují spojence, jen užitečné idioty. Nevidím žádný rozumný důvod, proč bychom ze sebe měli zbytečně dělat terč,“ uvádí Hrnčíř k základně u Ostravy.

V souvislosti ODS se politik SPD vyjádřil ještě ke starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému, který v poslední době poutá pozornost pomníkem vlasovcům, který by chtěl ve své městské části vybudovat. Podle Hrnčíře je to šašek.

„Pavel Novotný je takový šašek, který má bohužel velký potenciál rozeštvávat českou společnost a poškodit obraz naší země v zahraničí. V tomto je nebezpečný,“ uvádí politik SPD.

Politik se vyjádřil i k nedávné smrti předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery. Podle něj to byl „takový malý velký muž“, který by originální osobností, jakých je v politice velmi málo. „Jeho osobitý humor a nekonformní názory mi budou chybět,“ říká.

„Takový slepenec by nebyl životaschopný“

Hrnčíř také reagoval na otázku, jestli je možná vláda bez účasti ANO. A jak by to s Českem poté dopadlo… Poslanec za SPD říká, že v současné době to vzhledem k rozložení politických sil není možné, protože to početně nevychází ani na většinu. „Navíc, takový slepenec by nebyl životaschopný a určitě by nebyl přínosem pro tuto zemi,“ říká politik.

„Předseda proimigrační ČSSD prostě při střetu s realitou musel uznat to, co v SPD říkáme a před čím varujeme dlouhodobě. Zjistil totiž, že typický nezletilý bez doprovodu na řecké straně je chlapec ve věku 15+, velmi pravděpodobně z Afghánistánu nebo z Pákistánu. Navíc, tito migranti často lžou o svém věku i původu. SPD přijímání „syrských sirotků“ zásadně odmítá, protože v Sýrii mají vlastní zařízení pro takovéto děti, a odmítáme tento faktický únos příslušníků cizího státu do naší země. Navíc i sama Sýrie takovou praxi odmítá,“ uvádí Hrnčíř k prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka, který nakonec oznámil, že Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme.

Hrnčíř také pochybuje o objektivním vyšetření vážných obvinění, která se objevují kolem premiéra Babiše. Podle něj je zájem Evropy logický, protože se jedná o předsedu vlády členského státu.

Financování ze zahraničí

U tohoto tématu Hrnčíř také odpovídá na situaci okolo spolku Milion chvilek pro demokracii, který vyhlásil své nové cíle. Podle politika je to jen potvrzení politického pozadí těchto akcí a cílené objednávky na rozeštvávání společnosti od příznivců takzvaného demobloku.

„Už v minulosti jsem řekl, že nepochybně mají své zadání, takže boj bude pokračovat. Pravděpodobně tak činí ve jménu takzvaného nového světového řádu, který by rádi tito eurofederalisté nastolili,“ říká Hrnčíř a dodává, že je jasné, že to musí někdo dobře platit. Nezpochybňuje ani možnost financování ze zahraničí.

Na samotný konec rozhovoru padly otázky o předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, který chce zakročit proti politickým neziskovkám působícím v Česku, mluvil na příklad o miliardáři Georgi Sorosovi.

„George Soros se netají tím, že ovlivňuje politické dění v mnoha státech Evropy. Přiznal, že vynaložil miliony liber pro podporu odpůrců brexitu ve Velké Británii. Je to tedy naprosto reálná hrozba. A ostražitost je namístě. Proto jsme jako SPD navrhli v Poslanecké sněmovně konkrétní veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek, které dostávají peníze ze zahraničí. Státní správu a politiku České republiky významně ovlivňují neziskové organizace financované ze zahraničí, velmi často zapojené právě do sítě finančního spekulanta Sorose,“ uvádí na závěr poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

Okamura o digitální dani v ČR a reakci USA

Předseda SPD Tomio Okamura na Facebooku zareagoval na zprávy o tom, že Spojené státy by mohly učinit odvetné kroky vůči České republice kvůli zavedení digitální daně. „Doufejme, že nebudou vraždit politické představitele našeho státu,“ uvedl politik.

Ve svém příspěvku Okamura okomentoval zprávu Hospodářských novin, které v pondělí 20. ledna s odkazem na nejmenovaný zdroj v americké vládě informovaly o možných odvetných opatřených vůči Česku ze strany Washingtonu. A to kvůli zavedení 7% digitální daně.

Ve středu 22. ledna Poslanecká sněmovna vyjádřila podporu vládnímu návrhu na zavedení 7% digitální daně vůči internetovým společnostem s globálním obratem kolem 19 miliard korun a ročním obratem za uskutečněné zdanitelné služby na českém území v minimální vyšší 100 milionů korun. Tím pod ní spadaly Amazon, Apple, Facebook či Google, které sídlí ve Spojených státech.