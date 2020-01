Hlavní hygienička vyhodnotila riziko epidemie koronaviru v Česku

Včera 28. ledna byly potvrzeny tři nové nákazy novým typem koronaviru v sousedním Bavorsku. Hlavní hygienička ČR nevylučuje možnost, že nákaza koronavirem zasáhne i Česko, nicméně podle jejích slov se nebude šířit tak masivně jako v Číně. Vysvětlila to tím, že v Evropě neexistují podmínky pro vznik takového ohniska koronaviru jako v čínském Wu-chanu.

„To, že by u nás vzniklo takové ohnisko, jako je ve Wu-chanu, pro to tady nemáme podmínky,“ zdůraznila. „Je třeba si uvědomit, jaký je původ toho viru, jak vzniká tato zoonotická infekce (pozn. přenášená ze zvířat na člověka), a opravdu v České republice nebo obecně v Evropě podmínky pro vznik takového ohniska nemáme,“ říká Gottvaldová.

Míru rizika pro Českou republiku ohodnotila jako střední.

Případy podezření koronaviru v ČR

Eva Gottvaldová informovala, že všechna dosud testovaná podezření v ČR jsou negativní.

„Všechny dosud testované vzorky jsou negativní, tedy i případ z Bulovky i Pardubic,“ uvedla hlavní hygienička v pořadu 90′ ČT24.

„Jediné výsledky, na které ještě čekáme, je Ostrava, kde byly doručeny do laboratoře pozdě, takže ty budou otestovány až během zítřejšího (středečního) dopoledne,“ doplnila.

V jednom případě zatím výsledky testu nejsou známy.

Ještě dva čeští studenti zůstali v čínském Wu-chanu, městě uzavřeném kvůli šíření koronaviru. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) oznámil, že by se mohli do konce ledna vrátit do vlasti. Po příletu budou studenti ještě v karanténě, a to dva týdny.

„Pokud jim bude umožněn návrat, budou muset dodržet tato pravidla. Z epidemiologického hlediska jde o pravidla velmi logická,“ říká hlavní hygienička o karanténě.

Epidemie chřipky

Hygienička upozornila, že šíření koronaviru ve světě se kryje s chřipkovým obdobím na severní polokouli.

„V současné chvíli máme tady chřipkovou sezonu, minulý pátek byl překročen epidemický práh ve třech krajích, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale celá řada z těch případů, která byla teď testována, tak se v konečném výsledku ukázalo, že se jedná o chřipku,“ uvedla.

Podle posledních údajů Státního zdravotního výboru ČLR dosáhl celkový počet pacientů s pneumonií způsobenou novým typem koronaviru v Číně 5974 lidí, z nichž 132 zemřelo.