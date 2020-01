Kýve se pod Šarapatkou židle? Radní ČT tvrdí, že si ve svém příspěvku nepřál smrt Zemana. ANO ale požaduje jeho odvolání

Dne 20. ledna nečekaně zemřel předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera. V souvislosti s touto smutnou událostí zaplnilo sociální sítě mnoho příspěvků. Smrt Kubery se rozhodl okomentoval i radní ČT Zdeněk Šarapatka, který se u té příležitosti pustil do českého prezidenta Miloše Zemana. Na svém profilu totiž zveřejnil společný snímek Kubery a Zemana, k němuž napsal: „Smrt je popleta: dobří odcházejí...“

„Toto vyjádření je otřesné. To nemůže přicházet od lidí, kteří mají reprezentovat veřejnost v orgánech veřejnoprávních médií. Rozhodla jsem se, že navrhnu Poslanecké sněmovně odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady České televize,“ napsala na Facebooku.

Šarapatka nemá v Radě ČT co dělat

Způsob, jakýmna věc reagoval, se však nelíbil poslankyni za ANO Barboře Kořanové. Proto se rozhodla, že bude na celou věc reagovat.

S návrhem Kořanové souhlasili i uživatelé sociální sítě. Někteří psali, že je to správný krok.

„Za takové vyjádření snad budou pro jeho odvolání hlasovat všichni poslanci. Jinak jsou (jste) stejní… Jako on. A hlavně zvolte někoho, kdo pomůže napravit situaci v ČT, jestli to ještě vůbec jde,“ stálo v jednom z komentářů.

Další podotýkali, že na příspěvku radního ČT nevidí nic vtipného: „Nějak asi ztrácím smysl pro humor, protože, když tohle má být od pana Šarapatky vtipné a špičkování kolegy ve srandě, od Radka Vondráčka je to považováno za vrchol nevkusu a hodno opovržení. Tak fakt nevím...“

Jiný z uživatelů označil Šarapatku za „hovado“ a uvedl, že je to smutné. „ Šarapatka neví, co je to etika a morálka. V Radě nemá co dělat. O nestrannosti ani nemluvě,“ napsal další.

Šarapatka se brání

S takovými názory ale radní ČT nesouhlasí. Dal to najevo i v článku, který se objevil na portálu Hlídací pes a který nese název Poslanci ANO proti Radě ČT a jejich snaha umlčet kritiku Babiše.

Celý článek stojí na tom, že český premiér Andrej Babiš (ANO) nemá Českou televizi rád. Důvodem je prý to, že tam „nikdo nepoklonkuje a nenajímá servilní moderátory, kteří premiérovi čechrají peří a odváží se ho zeptat leda tak na dobré trávení“. Právě proto prý považuje za smrtelný hřích téměř každou zprávu veřejnoprávní televize, která pojednává o temných stránkách jeho vládnutí a byznysu na úkor státu.

Následně vyjmenovává několik věcí, které se Babišovi a hnutí ANO nelíbí. Zmiňuje i případy, kdy členové (neúspěšně) volají po odvolání různých lidí. Zmiňuje i iniciativu Kořanové:

„Rozkaz je ale rozkaz. Před několika dny proto zahájila čtvrtý pokus o odvolání nepohodlného Šarapatky z Rady České televize poslankyně ANO Barbora Kořanová. Z jejího parlamentního semináře s názvem „Média a role státu v jejich kontrole“ naskakují profíkům veřejnoprávních médií dodnes pupínky. Pokus Kořanové má ale zapálené sekundanty: Martina Kolovratníka, Patrika Nachera a další poslance Babišova hnutí.“

Podotýká také, že záminka pro takové jednání je bizarní a snahu političky označil za „záměrnou dezinterpretaci výroku poslanci ANO“.

K věci se pak ještě vyjádřil na sociální síti. Ve svém příspěvku se zaměřuje konkrétně na Martina Kolovratníka z ANO, který mu podle jeho slov vyhrožuje. Celou věc okomentoval slovy, že jde o „Burešovu školu“.