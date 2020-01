„Už víme, kdo může za koronavirus.“ Kalousek zavzpomínal, jak čelil obvinění z pašování viru pravých neštovic do Iráku

Bývalý ministr financí ČR Miroslav Kalousek na své stránce na sociální síti Facebook sdílel příspěvek, kde připomněl případ ze začátku 90. let, kdy byl obviněn z kultivace a obchodu s virem pravých neštovic. Uživatelé uvedli, proč by se Kalousek mohl podílet i na šíření koronaviru.

Před dvěma dny byla českým premiérem Andrejem Babišem svolána Bezpečnostní rada státu, kde se jednalo ohledně hrozby koronaviru pro české občany. Byla také přijata další protiopatření. Mimo jiné Babiš podotkl, že momentálně mezi českými občany není žádný zaregistrovaný případ nákazy koronavirem.

Na své stránce na sociální síti Facebook se český politik Miroslav Kalousek také dotkl tématu koronaviru. Zveřejnil totiž příspěvek, kde žertovně okomentoval svůj možný podíl na vzniku a šíření viru, jenž se původně objevil v Číně.

„Vy si děláte srandu, ale mně se vrátilo mládí: V roce 1993 nakukala banda StBáků Českému deníku, že v Ústřední vojenské nemocnici Praha kultivuji viry pravých neštovic a prodávám je do Iráku. Žaloval jsem to a vyhrál omluvu i finanční odškodnění,“ uvedl bývalý předseda TOP 09 Kalousek. Dále zdůraznil, že v současné době nejsou žádná omezení pro ty, co šiří nepravdivé informace. „Dnes již mohou StBáci pomlouvat beztrestně. To je pokrok,“ dodal politik.

Reakce uživatelů

Někteří uživatelé si hned všimli toho, že zaměření Kalouskova vzdělání by mu teoreticky umožňovalo provést i takovou práci.

„Poměrně vtipné je, že oponenti MK často argumentují tím, že jako vystudovaný chemik nemůže být brán vážně ve světě řízení financí. A tady by se to tak krásně hodilo,“ ironicky podotkla uživatelka Jana Smetánková.

Další uživatel připomenul, že někteří čeští politici se aktivně podílejí na vztazích s Čínou. „Já si myslím, že s Čínou má vztahy úplně někdo jiný, tak aby jsme to tam nahoře nemuseli dát do karantény (pro nějakou tu virózu),“ napsal uživatel Tomáš Morávek.

Jeden z uživatelů zpochybnil aktuálnost tvrzení a vtipů, že za všechno prý může Kalousek. Podle něj to už dávno neplatí, jelikož novými terči pro kritiku jsou premiér Andrej Babiš a ruský prezident Vladimir Putin. „No nevím… nebývá to spíš naopak, že u nás může za všechno Babiš, a v okolních zemích v tom má prsty Putin. Kalouska už dlouho nikdo nehanil. Já myslel, že už v politice skončil spolu s Adamsovou,“ sdělil svůj názor uživatel Radim Havránek.