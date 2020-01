„Nemáme žádnou alternativu.“ Václav Klaus prozradil, proč rakouská vláda představuje pro Česko strategickou hrozbu

V průběhu vídeňské konference com.sult bývalý český prezident ve svém rozhovoru pro rakouskou agenturu APA sdělil své obavy ohledně hrozby, kterou podle něj představuje nová rakouská vláda pro české zájmy v energetické oblasti, informují média. Jedná se především o nové složení rakouské vlády, tzv. druhou vládu Sebastiana Kurze, která byla sestavená Rakouskou lidovou stranou spolu se stranou Zelení – Zelená alternativa. Podle Klause právě přítomnost Zelených v nové vládě představuje potenciální problém pro Česko.

Bývalý český prezident přímo poukázal na to, že taková vládní kombinace v Rakousku je pro Českou republiku ohrožením. „Rakouští Zelení jsou pro nás nebezpeční,“ prohlásil Klaus a dodal, že hlavním problémem v této souvislosti je to, že „Česko nemá žádnou dobrou alternativu vůči jaderné energii“. Navíc Klaus vyjádřil pochyby o tom, že samotné Rakousko je schopné si poradit se změnou své energetické politiky, která mimo jiné předpokládá to, že Vídeň se musí vzdát využití plynu. „Staré metody jako ,tření liščího ohonu‘ pravděpodobně nebudou stačit k pokrytí vysoké spotřeby elektřiny v Rakousku,“ konstatoval český politik.

Iluze klimatické hrozby

Téma klimatických změn je podle Klause hodně politizované a neopodstatněné. Má totiž kritický pohled na tzv. současný klimatický alarmismus a tvrdí, že žádné zhoršení životního prostředí nehrozí, což podle něj potvrzují konkrétní data a vědecké výzkumy. V souvislosti s tím dává najevo, že nepovažuje současnou politiku Evropské unie v této oblasti za smysluplnou. „Panika lidí, jako je von der Leyenová, je komická, neuvěřitelná a iracionální,“ tvrdí Klaus. Následně dodal, že tragické události s požáry v Austrálii nesvědčí o nějakých značných proměnách klimatu.

Dalším bodem kritiky vůči Evropské unii ze strany Václava Klause je diskriminace jednotlivých členských států EU. Bývalý prezident negativně hodnotí zasahování evropských elit do vnitřních záležitostí suverénních států, jako například v případě Polska a Maďarska. Považuje tyto pokusy za zcela nepřijatelné a tvrdí, že by evropské země měly mít plné právo řešit své vnitřní problémy samostatně.