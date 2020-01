„Místo EU si dosaďte SSSR a uvidíte, jak jsou tyto kecy debilní.“ Šéfka TOP 09 pěla chválu na EU, reakce byla nečekaná

Poslankyně PČR a předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová se na svém Twitteru vyjádřila k tomu, co česká ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pronesla o našem členství v Evropské unii. Následně pak dodala svůj pohled na věc.

Celou věc odstartoval příspěvek ministryně Aleny Schillerové, která na sociální síti přepočítávala výhody našeho členství v Evropské unie na peníze. Podle šéfky resortu financí se nám tak EU stále vyplatí.

„Za rok 2019 získala ČR z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč víc, než do něj odvedla. A za celou dobu členství jsme celkově v plusu 809,2 mld. Kč. Členství v EU se nám tak stále vyplácí!“ uvedla Alena Schillerová.

​Na její slova ale následně reagovala šéfka TOP 09, která si myslí, že takové přepočítávání je nedůstojné. Dodala také, co je dle ní na členství mnohem důležitější.

„Paní ministryně, tohle přepočítávání, kolik peněz jsme z EU „trhli“, je naprosto nedůstojné. Jsme hlavně součástí vnitřního trhu s volným pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu. Evropská unie nám zajišťuje mír a naši prosperitu. Tedy to, o čem jsme před 30 lety jen snili,“ uvedla ve své reakci.

Paní ministryně, tohle přepočítávání kolik peněz jsme z EU "trhli", je naprosto nedůstojné.



​Vlna bouřlivých reakcí

Pod příspěvkem na sociální síti se to následně začalo hemžit komentáři. Někteří s Adamovou Pekarovou souhlasili, jiní jí ale dali jasně najevo, co si o jejích slovech myslí.

„Jak nám EU zajišťuje mír? A prosperitu si zjišťujeme především svou prací. Zkuste si někdy místo EU dosadit Sovětský svaz a uvidíte, jak jsou tyhle kecy debilní,“ reagoval na slova šéfky TOP 09 jeden z uživatelů.

A s tímto názorem souhlasili i další, kteří poslankyni vzkazovali, že asi „upadla na hlavu“ a že je „mimoň“.

Někteří pak podotýkali, že sama Adamová Pekarová se občas chová obdobně: „Ale to jste přeci Vy, která neustále lidem tvrdí, jak je EU výhodná a kolik peněz jsme dostali atd. A teď je to nedůstojné? Přijďte už s něčím, co lidi přesvědčí Vás volit. Nevím, jestli máte s Fialou stejnou PR agenturu…, ale tyto Vaše žabomyší útoky Vám fakt volby nevyhrají!“

Další se vyjadřovali i k tomu, co napsala Schillerová: „Diplomaticky je to nedůstojné, ale ekonomicky je to holt racionální.“

Zazněla však i kritika na její adresu. „Ona tady madam Schillerova zapomněla uvést, že některým nejmenovaným předsedům vlády se to členství v EU vyplácí víc než ostatním...,“ stálo v jednom z komentářů.

„Ať žije česká hamižnost,“ nechal se slyšet další uživatel.

Členství ČR v EU

Česká republika je členem Evropské unie od 1. května 2004. V daném roce proběhlo největší rozšíření Evropské unie, kdy do ní vstoupily také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

Na členství ČR v EU však stále existují odlišné názory. Někteří považují toto členství za úspěch, jiní hovoří o tom, že je nevýhodné a že bychom měli z unie vystoupit. Další nevidí jen ekonomické výhody členství a ostatní zase volají po silnějším hlase v EU.