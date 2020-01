Z venkova přijde národní obrození, prohlásil Zeman. Pražská kavárna to neunesla

Nejvyšší představitel České republiky si myslí, že právě vesnice a malá města tvoří skutečnou základnu naší společnosti, a proto předpokládá, že by se obyvatelé mohli v budoucnu stěhovat z měst právě na venkov.

Zcela odlišné styly života a dezurbanizace

„Venkov má svoji krásu. Krásu komunity, protože v tom panelovém domě se často neznají ani lidé na patře, natož v celém objektu,“ uvedl.

Prezident nejprve zmínil, že deset let žil na venkově, ale také řadu let v panelovém domě. Proto může tyto dva životní styly, které jsou dle něj odlišné, porovnat.

Zmínil také to, že je toho názoru, že venkov spolu s malými a středními městy přinese nové národní obrození podobně, jako tomu bylo v 19. století. Tehdy totiž byla velká města do značné míry poněmčena. „To znamená život v komunitě a nikoli v izolaci, život bez feťáků, život na bázi rodiny, tj. muže, ženy a dětí,“ vysvětlil, jak by to podle něj mohlo vypadat.

Hovořil také o tom, že v budoucnu nastane chvíle, kdy místo urbanizace přijde dezurbanizace. Lidé tedy začnou opouštět velká města a zamíří spíše do menších a středních sídel. A co je toho důvodem? „Zjistí, že život ve velkých městech je odcizený a že jim nepřináší tu pravou radost,“ myslí si Zeman.

Z úst prezidenta zaznělo také to, že si je vědom, že se na něj za tyto slova „sesype pražská kavárna“. Následně zmínil rozhovor s prezidentem Polska Andrzejem Dudou, který mu měl říci, že ho volili všude kromě hlavního města Varšavy.

„A nyní jsme si všimli, že i primátoři visegrádských měst vydali prohlášení, které je v rozporu s vládní politikou všech zemí Visegrádské čtyřky. Přemýšlím bez zaujatosti, proč tomu tak je,“ dodal.

Kritika pražské kavárny

A Zemanova slova o kritice byla vyslyšena. Na jeho včerejší projev okamžitě reagoval šéfredaktor deníku Forum24, Pavel Šafr, ve svém článku. Ten hovoří o tom, že „prezident Miloš Zeman měl ve středu krásný den“ a že „byl ve svém živlu“.

Šafr v textu zmiňuje, co se na včerejší akci odehrávalo a co všechno Zeman řekl. Neodpustil si přitom své poznámky.

„Dodejme, že na prezidentovi je dobře vidět, jaké prostředí formovalo jeho osobnost a pohled na svět. Byl to totiž socialistický venkov, tedy venkov zničený a rozvrácený. Když hovoří o lásce k českým vesnicím, tak zamlčuje, co se české vesnici ve vývoji dvacátého století přihodilo,“ uvedl a narážel tím na kolektivizaci a bolševizaci.

Dále se zmínil o tom, že bychom neměli zamlčovat, že české vesnice žijí do značné míry v socialistické minulosti, kdy jim z veškerého bohatství někdejších spolků často zbyly skoro jen ti dobrovolní hasiči. Tím narážel na to, že Zeman v projevu děkoval dobrovolným hasičům, kteří podle něj „často vytvářejí kulturní zázemí menších obcí“, za což nejsou mnohdy doceněni.

„Zeman je mluvčím zbolševizované české vesnice, a nikoli vesnice podnikavé a hrdé, která se nepotřebuje s nenávistí vymezovat vůči městu. Když se ovšem podíváme na současnou českou politiku, tak je zřejmé, že národní obrození ve stylu Miloše Zemana je už dávno v plném proudu,“ uvedl v závěru.

Soutěž Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku je pořádána českým ministerstvem pro místní rozvoj. Cílem této iniciativy je povzbudit obyvatele venkova, aby se aktivně účastnili rozvoje své obce, rozvíjeli místní tradice nebo se zapojovali do společenského života.

Výsledky dané soutěže se vyhlašují každý rok, a to ve dvou kolech. Nejprve se hodnotí v krajském kole, kdy krajský vítěz postupuje do celostátního finále. Tam se pak rozhoduje o prvních třech místech. To však není vše – celkový vítěz pak ještě postupuje do evropské soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Ta se pořádá jednou za dva roky.