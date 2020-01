Policisté zabránili útoku nožem ve Sněmovně. Chtěl do ní vniknout ozbrojený muž

Policisté v Praze měli dnes dopoledne rušno. Do budovy Sněmovny, kde právě probíhá schůze dolní komory, se totiž snažil vniknout pachatel ozbrojený nožem. Muž zaútočil na jednoho z policistů. Nakonec se jej ale podařilo zadržet.

Informace o daném incidentu potvrdil šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO).

„Skutečně došlo k incidentu. Byl napaden policista a na stanovišti Sněmovní 4. Kontrolovaná osoba se pokusila nožem napadnout příslušníka. Útočník zadržen. Bez zranění policisty,“ vyjádřil se.

Ten rovněž ocenil včasný a okamžitý zákrok policistů, kterým se podařilo pachatele zpacifikovat. I když muž mával nožem, při incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn.

Údajně jednatřicetiletý muž, který chtěl do Sněmovny na Sněmovní ulici na Malé Straně vniknout, byl v poutech převezen na policejní služebnu k výslechu. Dle informací měl muž na ženu u rentgenu vytáhnout nůž, který měl v batohu. Následně vytáhl i druhý nůž, a to poté, co po něm chtěl jeden z policistů vysvětlit, proč má u sebe zbraň.

V současnosti zatím není jasné, jestli měl útočník v plánu vniknout až dovnitř Sněmovny. Pokud ano, musel by stejně projít přísnou bezpečnostní prověrkou. Při ní by však policisté, díky detekčním rámům a přístrojům, odhalili nebezpečný předmět, který měl muž u sebe. Tuto prohlídku totiž musí absolvovat každý návštěvník i host Sněmovny.

Když však policisté odváděli muže k autu, pronesl: „Protestuji proti tomuhle systému.”

Mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová však žádné bližšé informace k podezřelému mužit sdělit nechtěla. Policie ČR však byla na svém Twitteru mnohem sdílnější.

Do jednoho z vchodů Poslanecké sněmovny v Praze dnes vstoupil 31 letý ozbrojený muž, který se dožadoval vpuštění do objektu. S nožem v ruce ohrožoval policisty na místě. Muž byl zadržen, převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. pic.twitter.com/TOMpSRqcmB — Policie ČR (@PolicieCZ) January 30, 2020

Dále napsali, že aktuálně zjišťují motiv jednání útočníka, který chtěl vstoupit na galerii Poslanecké sněmovny vstupem pro veřejnost, a současně pracují na stanovení právní kvalifikace.