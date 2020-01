Tohle nikdo nečekal: Xaver Veselý všem vytřel zrak. Jak naložil s anticenou Kyselý citron?

Český moderátor si tuto anticenu vysloužil za podbízivý styl moderování a za to, že údajně projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Luboš Xaver Veselý si z toho ale zřejmě nic nedělal a cenu si přišel převzít.

„Já jsem tady rád. Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu a neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jediné rozhovory politické, které já vedu, jsou na internetové televizi XTV.cz. Žádné jiné. Tedy, k tomu je to určitě vztaženo. Děkuju všem, kteří sledujete XTV. Děkuju všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanálu Xaver Live. Mám z toho radost,“ poděkoval moderátor.

Už jeho samotné vystoupení při převzetí, kdy Xaver Veselý prohlásil, že na rozdíl od veřejnoprávního média je závislý na přízni diváků, protože mu nikdo neodvádí povinné koncesionářské poplatky , ukázalo, že to nebude jen tak.

Poté se však zaměřil na porotu, které také poděkoval, a to za to, že „ztrácí čas“ a dívá se na jeho projekty, na jeho moderování. „Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoli hlasem řekli, jak to máme dělat, ale zatím od vás takový hlas nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ opřel se moderátor bez servítek do televize.

V sedmičlenné odborné porotě tento rok usedlo několik umělců, a sice divadelní kritik a esejista Vladimír Just (předseda poroty), kameraman a pedagog Marek Jícha, filmová střihačka Ivana Kačírková, scenáristka Českého rozhlasu a České televize a televizní dramaturgyně hrané tvorby Šárka Kosková, reportér a režisér Lukáš Landa, filmová kritička a publicistka Alena Prokopová a novinář a kritik Jan Svačina.

„Tento projekt, prosím, vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju. A vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ doplnil držitel anticenty a odkazoval přitom na koncesionářské poplatky, které ČT povinně platí všichni.

Kyselý citron na prodej?

Zmínka padla i o tom, že ČT sice od lidí získává sedm miliard ročně, ale odmítá uvést, kolik berou její zaměstnanci. Tím podle moderátora toto veřejnoprávní médium koncesionářům říká: „Držte hubu a krok a plaťte. My už víme, co s těmi sedmi miliardami uděláme.“

Celá věc však měla ještě dohru. Poté, co se dotyčný vrátil ze slavnostního večera, se pochlubil cenou a udělal něco, co mnohým vyrazilo dech. Rozhodl se totiž, že anticenu nabídne k prodeji. A zadařilo se.

Někteří, například bloger Petr Paulczyňski, tuto jeho iniciativu okomentoval slovy, že z toho lidem na Kavčích horách „prdne žilka“.

Moderátor si díky Kyselému citronu totiž přišel na pořádný balík. Získal za ni neuvěřitelných 70 tisíc.

V souvislosti s tím se manželka hradního kancléře Vratislava Mynáře nechala slyšet, že i ona příště požádá FITES, jestli by příští rok nemohla dostat tutéž cenu.

Letošní držitelé anticeny

Pokud jde o samotnou cenu Kyselý citron, letos si ji vysloužili kromě Xavera Veselého ještě dva moderátoři. Jedním z nich byla moderátorka pořadu České televize Máte slovo Michaela Jílková. V jejím případě se hovořilo o jejím „pavlačovém způsobu“ moderování a o tom, že „v pořadu vítězí hrubost a emoce nad věcnými argumenty veřejné debaty“.

Jako další si anticenu odnesl také majitel a moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup, což bylo vysvětleno jeho „místy až bizarním způsobem moderování a nakládání s informacemi“ .