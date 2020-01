Česká republika kvůli koronaviru dočasně pozastavila vydávání víz čínským občanům

„Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru dočasně pozastavilo vydávání víz čínským občanům. Vízová centra v Číně jsou v tuto chvíli zavřená,“ řekl Petříček.

Ministr dodal, že se resort aktivně snaží vyřešit možnou evakuaci českých občanů z oblastí postižených nákazou. V dané věcí se jedná celkem o pět osob. České ministerstvo zároveň spolupracuje s francouzskými, německými a britskými kolegy, kteří stejně se připravují na evakuace svých občanů.

Paříž i Londýn plánují vyslání svých letadel do Číny v sobotu, záleží to ale na povolení čínských úřadů, uvedl ministr. „Pro čínskou stranu je to citlivá otázka, a to respektujeme. Chtějí, aby situace byla držena v klidu, aby jejich občané v oblastech, kde je vyhlášena karanténa, nepropadali panice,“ řekl.

Premiér Andrej Babiš dnes v Litvínově řekl, že zvažuje, že vládě navrhne dočasně zakázat veškeré lety z Číny. Podle Petříčka je ale možné, že se aerolinky, které lety provozují, rozhodnou k takovému kroku samy.

„S panem premiérem jsme hovořili, že jestli do konce víkendu nebudeme mít jistotu, že u těch pěti občanů, kteří projevili zájem o to, aby mohli být přesunuti z Číny do Evropy, to nebude vyřešeno, tak bychom zvážili i jinou cestu, možná i vyslání speciálu," řekl Petříček.

Politik také zdůraznil, že po návratu občanů bude záležet i na případných karanténních opatřeních po příletu. „Prioritou je, aby se předešlo riziku šíření koronaviru v Evropě. Je určitě nutná karanténa,“ řekl.

Dnes Frekvence 1 informovala o tom, že evakuace dvou českých studentů z Wu-chanu se odkládá minimálně do soboty. Studenti měli být evakuováni spolu s francouzskými občany ve čtvrtek zvláštním letadlem, které pro ně francouzská vláda plánovala poslat. Čínské úřady let ale zakázaly s tím, že ho odkládají na sobotu.

Počet infikovaných stoupá

Ve čtvrtek 30. ledna Čína oznámila svůj největší jednodenní skok úmrtí na následky koronaviru.

Počet obětí se ve čtvrtek zvýšil na 170, ve srovnání se 132, které byly hlášeny ve středu, je zaznamenán nárůst o 29 %. Počet potvrzených infikovaných případů je nyní 7 783 ve srovnání s 5 974 o den dříve.

K 162 úmrtím – 95 % - došlo v provincii Chu-pej, kde leží centrum nákazy Wu-chan. Z nových úmrtí bylo 37 v Chu-peji a jedno v provincii S’-čchuan.

V sobotu 25. ledna čínský vůdce Si Ťin-pching hovořil o zrychleném šíření koronaviru a vyhodnotil současnou situaci jako „obtížnou“.