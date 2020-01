Vyslání vojáků do zahraničí bez schválení parlamentu? Podle KSČM tento návrh upevňuje Česko v pozici polokolonie USA

Poslanci ve středu podpořili k dalšímu projednávání novelu týkající se rychlého vyslání českých vojáků do zahraničí. Novelou přitom parlament ztrácí rozhodující právo a musí se měnit i ústava. KSČM ale není s návrhem spokojena a tvrdí, že to ohrožuje bezpečnost státu.

Návrh změny zákona o vyslání vojáků armády, kterým se mění Ústava ČR, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jany Černochové získal ve středečním prvním čtení sněmovny podporu. Jde tedy o zjednodušení procesu vysílání vojáků do zahraničí v naléhavých případech, a to do 60 dnů.

„Cílem návrhu je umožnit flexibilně reagovat v situacích, kdy jde například o záchranu českých občanů, kteří se dostanou do zajetí, nebo v případech naplnění našeho závazku zapojení vojáků do operací sil velmi rychlé reakce NATO. Kontrolní pravomoc a právo veta Parlamentu pro takové akce ale budou zachovány, neboť vláda bude mít povinnost bez zbytečného odkladu Parlament informovat a ten bude moci rozhodnout o okamžitém stažení vojáků,“ prohlásila během středečního vystoupení ve sněmovně členka ODS Jana Černochová.

Členové KSČM ale vyjádřili rázný nesouhlas se schváleným návrhem. „Zdánlivě „nevinně“ se tvářící novela čl. 43 Ústavy České republiky odebírá úpravou odstavů 4), 5) a 6) primární pravomoc Poslanecké sněmovny ČR rozhodovat o vyslání ozbrojených sil České republiky Vládou ČR na dobu 60 dnů nejen, jde-li o plnění mezinárodních závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, účasti na mírových operacích rozhodnutých mezinárodními organizacemi a záchranných pracích,“ vysvětlil stanovisko místopředseda strany a poslanec Stanislav Grospič.

Pokud novela projde celým legislativním procesem, vláda bude na dobu 60 dnů moci vyslat ozbrojené síly ČR kamkoliv a bez uvedení zatím Ústavou stanoveného důvodu.

Podle stanoviska KSČM je velice nebezpečné, že se vládě navrhuje svěřit rozsáhlé opatření s absencí bezprostřední kontroly parlamentu. „Může to například činit z České republiky i potenciálního agresora,“ uvádí strana.

„KSČM má za to, že předkladatelé, kterými jsou i představitelé hnutí ANO, tímto výrazně Českou republiku upevňují v pozici polokolonie a satelitu, ať již USA či členských mocností Evropské unie,“ varují komunisté.

Strana návrh považuje, pro bezpečnost státu a občanů, za nepřijatelný. KSČM proto navrhla jeho zamítnutí nebo alespoň, neprojde-li vrácení, jeho přepracování.

Rukojmí NATO

Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná již dříve vyjádřila názor, že členství Česka v NATO z nás dělá rukojmí Spojených států. Prohlásila to na pozadí událostí, kdy byl americkými silami zabit jeden z nejvlivnějších představitelů Íránu, generál Kásim Sulejmání.

„Na tomto příkladu je vidět, že naše angažmá v NATO nás dělá rukojmím jednostranných akcí USA a vtahuje nás do situace, kdy můžeme být viděni jako spoluodpovědní za porušování mezinárodního práva,“ uvedla europoslankyně.

Konečná si je navíc jistá tím, že Trumpova „bezohledná“ válečná politika bude nepochybně pokračovat dál, aby ukázal svou sílu a zajistil si znovuzvolení do Bílého domu.