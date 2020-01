Exčlenka Rady ČT si nebrala servítky: O členství v pražské smečce je zájem kvůli penězům a kandidátka Lipovská je hrozba

Kandidatura do mediálních rad

Dědečková se v rozhovoru vyjádřila k současné kandidatuře do mediálních rad veřejnoprávní České televize a veřejnoprávního Českého rozhlasu. O místo se uchází přes sto lidí na celkem osm volných pozic. Bývalou členku však dle jejích slov nikdo, kromě mediálně propíraných osobností, nezaujal. Vadí jí ale některá provařená jména lidí angažujících se v televizní krizi v roce 2000.

„A k tomu si přičtěte společenskou prestiž, pozvánky na různá setkání, společenské události. Nadbíhání tzv. umělců, tvůrců a jiných osob závislých na příjmech z ČT, kteří jsou přesvědčení, že osobní známostí s radním si mohou pomoci,“ dodala.

Velký zájem o členství si pak vysvětluje tím, že členům každý měsíc na účtech přistane cca 34 nebo 44 tisíc (dle údajů za rok 2018, pozn. red.), a to v podstatě za jedno odpolední zasedání měsíčně.

Řeč přišla také na ekonomku Hana Lipovská, která byla do Rady ČT nominována Českou biskupskou konferencí. Ta se stala terčem kritiky, jelikož dříve uvedla, že nechápe smysl existence veřejnoprávních médií. Některým vadí i její angažmá v Institutu Václava Klause či pochvala pro Ladislava Jakla. A co si o tom myslí Dědečková?

„Lipovská ideově nepatří mezi pražskou televizní smečku. Seznam lidí, kteří profesně byli mnohem výše než dnešní pracovníci ČT, a přesto museli ČT opustit, protože měli jiné názory, ať už svým světonázorem, nebo představou o profesní žurnalistice, je dlouhý jako nákupní seznam vévodkyně Meghan,“ podotýká.

Vysvětlila také, že Lipovská by v Radě ČT byla pro koncesionáře platnou členkou především proto, že je ekonomka.

„Mohla by nahlížet do hospodaření ČT. A tím se stává hrozbou pro ČT. Mezi tou současnou bandou pseudointelektuálů, kteří si jednou měsíčně přijíždějí na Kavčí hory vypít kafíčko a posílit pocit vlastní důležitosti přátelským pokecem s generálním ředitelem, by skutečně působila jako pěst na oko,“ dodala.

Smyslu existence veřejnoprávních médií nerozumím

„Nikoli však proto, že bych neznala důvod vzniku a historii a význam veřejnoprávních médií, ale proto, že ČT si svou zákonnou povinnost neplní a proti každé kritice a jinému názoru jde do útoku. Místo empatie, sebereflexe, zamyšlení nad sebou sama, jak by veřejné službě placené z kapes všech občanů mělo být samozřejmostí, tvrdě dehonestuje a uráží kritiky,“ míní.

Následně sepřipojila k názoru Lipovské a podotkla, že i ona sama dnes nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií.

Dodala také, že si myslí, že doba a technologie natolik pokročily, že mediální veřejná služba bude v budoucnosti zbytečností.

Nestrannost ČT?

Pokud jde o subjektivně zabarvené či hodnotící výroky z úst moderátorů ČRo na adresu premiéra Andreje Babiše a jeho okolí, Dědečková tuto tendenci pozoruje. O nestrannosti tak nejspíše nemůže být řeč.

„Proto Hana Lipovská vyjádřila názor, že „zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou“, a upřesnila, že „vyvážená, objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl“. Domnívám se však, na rozdíl od Hany Lipovské, že tento cíl je nesplnitelný,“ uvedla.

Vysvětlila to tím, že i v komunitě ČT žijí lidé jako ve skleníku a problémy občanů nejen, že nevnímají, ale v mnoha případech je vůbec nezajímají. „Každý z nich mele jen to svoje, bojují své malé války a jejich jedinou starostí je, aby jim to co nejdéle vydrželo,“ míní.

V neposlední řadě je toho názoru, že se kritika vůči ČT stupňuje, což rozhodně ve svém okolí pociťuje.

„Na ČT vadí především jednostrannost ve zpravodajství a publicistice, naprostá nemožnost veřejné kontroly hospodaření, klientelismus a rodinkaření. Z pořadu ČT není nic, bez čeho bych se neobešla,“ prohlásila.

Dědečková a Xaver Veselý

Bývalá členka se v rozhovoru dotkla i poslední dění kolem moderátora Českého rozhlasu Luboše Xavera Veselého , který byl mnohými kritizován za to, jak vede rozhovory. „Já se ráda dívám na rozhovory, které vede pan Veselý. Nejsem zvědavá na moderátora, který před kamerou dokazuje, jaký je chytrouš, a chová se jako u výslechu StB. Chci se o zpovídaném něco dovědět, ale slušnou formou,“ řekla.

Na slova Nory Fridrichové, že hrozí, že moderátor bude Milošovi Zemanovi jen úslužným „držákem na mikrofon“, dodala, že dotyčná má nízkou inteligenci a přebujelé ego, a tak nikdy nebude schopná některé věci pochopit.

Zmínka padla i o anticeně Kyselý citron, kterou moderátor dostal od Českého filmového a televizního svazu FITES.

„Úžasné představení, kterého se pan Veselý zhostil na jedničku. Už vidím ty protáhlé ksichty odborářů z FITESu. Čím si to vysloužil? Dovolil si nejen kritizovat ČT, ale dokonce i rozkrýt „nezávislost“ a „odbornost“ některých zdrojů, o které se opírají ve svém „nezávislém“ zpravodajství,“ řekla a dodala, že za to dává panu Veselému „palec nahoru“.