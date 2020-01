Rath a ostatní jsou vinni. Soud rozhodl ve druhé části korupční kauzy. Odsedí si 8 let

Středočeský krajský soud dnes rozhodl, že bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath je vinný v takzvané druhé větvi jeho korupční kauzy. Obžaloba se má týkat zmanipulovaných veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Rath a manželé Kottovi si odsedí 8 let. Informuje o tom ČTK.

Předsedkyně trestního senátu Iva Říhová rozhodla, že se trestné činnosti dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem. Soudkyně aktuálně čte nepravomocný rozsudek, Rath v soudní síni není přítomen.

Hlavní trojicí obžalovaných jsou stejně jako v první části Rath, bývala ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottova a její manžel Petr Kott.

Podle obžaloby si trojice zmíněných na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za ovlivnění tendrů za stovky milionů korun, které se týkaly nákupu sanitek pro středočeskou záchrannou službu a rekonstrukci nemocnice. Vyšetřovatelé uvedli, že obžalovaní chtěli přes 60 milionů korun. Nakonec obdrželi pouze 3,34 milionu, protože v květnu 2012 byli policií zadrženi.

David Rath v druhé větvi kauzy dostal souhrnný trest osm let, navíc musí zaplatit 18 milionů korun. Bývalému hejtmanovi Středočeského kraje byl tak o rok prodlouežn již stávající sedmiletý trest. Manželé Kottovi půjdou do vězení na osm let a zaplatí 20 milionů, trest je tak zpřísněn o dva roky.

Soud také rozhodl, že se trestného jednání dopustili všichni obžalovaní, tedy i největší stavební společnost Metrostav a její generální ředitel Pavel Pilát. Právě Pilátovi žalobce navrhl pětiletý nepodmíněný trest. Podle závěrečného návrhu by firma také měla zaplatit 25 milionů korun, navíc by mohla být na deset let vyloučena z veřejných zakázek.

Odsouzení Davida Ratha

Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a hejtman Středočeského kraje David Rath v říjnu loňského roku nastoupil do ruzyňské věznice, kde si odpyká sedmiletý trest za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V kauze byli obžalováni i další.

Po vynesení rozsudku bývalý hejtman, který nebyl přítomen na zasedání soudu ze zdravotních důvodů, uspořádal tiskovou konferenci v Hostivicích, kde řekl, že považuje proces za nespravedlivý a že rozhodnutí soudu bylo vyneseno pod tlakem veřejnosti a politiků.

Milionová krabice od vína

V Rathově kauze byla odsouzena i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr. Oba musí zaplatit 15 milionů korun. Byli potrestáni za ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici.

Odvolávací senát uvedl, že Kottovi žádali úplatky ve výši 26 milionů korun, nakonec měli přijmout téměř 17 milionů. Rath dostal sedm milionů, se kterými ho policie v květnu 2012 zadržela, když si částku odnášel v krabici od vína.

David Rath byl následně obviněn z braní úplatků. Bývalý politik strávil 18 měsíců ve vazbě, odkud byl v listopadu 2013 propuštěn.