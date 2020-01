Foldyna naostro: Protiruská hysterie dnes odpoutává pozornost od likvidace národní, etnické a pohlavní identity Evropanů

Co se týče Ruska, v rozhovoru přišla řeč například na to, že se v dané zemi chystají změny. Daný portál zajímalo to, co si Foldyna myslí o sociálních programech, změnách v ústavě, zvýšení moci parlamentu a oslabení role prezidenta, ale také o zvyšování peněz pro narozené děti do chudých rodin, které má Putin v plánu.

Proruská hysterie? Rusko není hrozba

Na daný dotaz politik reagoval slovy, že se jej tyto věci netýkají natolik, aby se jimi nějak hlouběji zabýval. Tvrdí také, že by jeho komentář ohledně politické taktiky ruského prezidenta Vladimira Putina tedy neměl vůbec žádnou hodnotu. Přesto však vyzdvihl jednu věc. „Podporu rodiny a porodnosti v Rusku ale chápu a my bychom to měli dělat také. Bohužel činíme pravý opak. Rodina je u nás terčem stále prudších útoků ze strany státem podporovaných aktivistů,“ uvedl.

Na připomínku o tom, že je označován za „proruského“ politika, případně „prorusky smýšlejícího“, řekl, že se cítí jako politik pročeský.

„K Rusku jako velmoci, jež má a vždy bude mít svoje zájmy, bychom se měli chovat obezřetně, avšak stejně obezřetně bychom se měli chovat například i k Německu, Spojeným státům americkým a dalším zemím a také orgánům Evropské unie, které se, jak se stále silněji ukazuje, zcela vymkly kontrole a žijí si ve svém vlastním světě, který si s realitou příliš hlavu neláme,“ uvedl.

Podotkl také, že jeho postoj k Rusku není proruský, ale realistický. Myslí si také, že cílem současné protiruské hysterie, kterou šíří některé politické kruhy, je odpoutat pozornost lidí od skutečných rizik, kterým Evropa čelí.

Vyloučil také to, že by Rusko představovalo pro Evropu nějakou hrozbu. Od toho jsou zde podle něj jiní.

„Je sice pravdou, že dnes Evropané postupně ztrácí části svého území – takovým místům se říká no-go zóny – je cíleně likvidována jejich národní, etnická, a dokonce i pohlavní identita. Je pravdou, že na Evropanech, především na jejich ženách a dětech, je pácháno organizované násilí. Je pravdou, že Evropané jsou zabíjeni, znásilňováni a zastrašováni. To vše ale páchají lidé, kteří se na evropské území přesouvají za podpory velké části evropských politiků. A skutečně nejde o Rusy,“ píše.

Čína a Hřib

Podle něj tak lze prakticky vyloučit, že by dnes Evropě ze strany Ruska hrozil vojenský útok . „Jednak by jím Rusko prakticky nic nezískalo a jednak má už dnes problémy s kontrolou vlastního území, do jehož mnohých částí se stále silněji tlačí Čína,“ dodal.

Rozhovor se ale samozřejmě netočil jen kolem Ruska. Téma se stočilo také na Čínu, konkrétně na to zda nepodporovat útisk a obsazení států Čínou, nebo zachovat mezinárodní obchody.

„Obyvatelstvo každé země si má poměry ve své zemi zařídit podle svého uvážení. Je to jeho právo, ale zároveň i zodpovědnost. To platí i pro Čínu. Pokud si Číňané přejí nějaké změny, tak je jistě provedou i bez nás – je jich na to dost. Myslím, že poučování, nebo dokonce násilný import našich pravidel do cizích zemí je nesmyslný, a jak se opakovaně ukázalo, také neúčinný,“ uvedl s tím, že co vyhovuje nám, nemusí vyhovovat ostatním a naopak.

Zmínil také, že v dané souvislosti považuje kroky pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) za kladné. Proč?

„Protože lidé alespoň uvidí, co jsou Piráti ve skutečnosti zač. Více takových Hřibů,“ řekl.

Další témata rozhovoru

Jako další se vyjádřil ke straně ČSSD a odpověděl i na to, zda je dle něj možné sestavit vládu bez ANO. Pokud jde o vládu, vyjádřil se i k její kritice kvůli nehospodárnosti a nečinnosti. Padlo několik slov i o odmítnutí přijetí syrských sirotků, což Foldyna vítá a je za to rád.

„Jde jen o jiný název pro lhaní. Pokud si ale problémy, a že jich máme, ani jasně nepojmenujeme, tak je nemáme šanci vyřešit,“ míní.

politická korektnost ? Politik, který se dle svých slov snaží vždy říkat, co si myslí, ji považuje za jedno z největších zel současné Evropy.

Rovněž podotkl, že velká část politiků si dnes netroufne veřejně říci, co si myslí, protože se obává útoků různých aktivistů.

Připomněl také nedávnou debatu kandidátů na šéfa Evropské komise, která připomínala prý „velmi zdařilou parodii“. „Obávám se, že Evropa je dnes – z mého pohledu – v rukou šílenců,“ dodal.