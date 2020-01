„Nepřibližujte se k mému nejmilovanějšímu sportu.” Dominátor se ostře pustil do Babiše. Kavárna má novou modlu

Čtvrteční návštěva premiéra Andreje Babiše hokejového stadionu v Litvínově silně popudila bývalého brankáře Dominika Haška, který navíc nadával na to, že premiér nechodí do parlamentu. Babiš ale všechno vysvětlil.

Premiér Andrej Babiš spolu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a ministrem školství Robertem Plagou navštívil ve čtvrtek 30. ledna Litvínov. S vedením města jednal o podpoře tamních investičních projektů, se zástupci základních a středních škol hovořil o financování škol. Navštívil také sociálně vyloučenou lokalitu Janov a s vedením klubu HC Litvínov mluvil o investici do hokejového stadionu.

Zpráva o tom, že Babiš jednal s vedením hokejového klubu HC Verva Litvínov, pobouřila bývalého hokejového brankáře Dominika Haška, známého také pod přezdívkou Dominátor. Svou nepřízeň hokejista vyjádřil na Twitteru u tweetu Uřadu vlády:

„Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka Andreje Babiše, aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšímu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český ‚národní‘ sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v parlamentu!”

Fuj, hnus, zvracím. Prosím pana StBáka @AndrejBabis , aby se nepřibližoval k mému nejmilovanějšimu sportu hokeji, kterému jsem zasvětil 40 let svého života. Nechci, aby český “národní” sport byl jakkoli poskvrněn Vaším jménem. Mimochodem, chyběl jste dnes opět v parlamentu!!! https://t.co/CiGX8ASTit — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 30, 2020

Názor Haška si nenechalo ujít Forum24. Server poukázal na to, že Dominik Hašek je vytrvalým kritikem Andreje Babiše a již několikrát vystoupil na protibabišovských demonstracích. „Pro mě to je ufňukané dítě a ne chlap. Chlap by se k tomu postavil a od lídra naší země tohle neočekávám. To je pro mě daleko horší, než že měl důchodcům přidat třeba už minulý rok,“ řekl Hašek před časem na adresu Andreje Babiše.

Uživatelé Twitteru se pokoušeli porovnat zásluhy hokejisty a premiéra. Mnozí se zastali Dominátora a psali například podobné komentáře: „Těžko srovnávat, ale za výsledky si mnohem víc vážím Haška.“ Další mu doporučili, aby zůstal věrný spíše hokeji. „Doma i ve světě jste uznáván jako jeden z nejlepších hokejových brankářů.” Stejný postoj má i Miroslav Kalousek.

Na poznámku Haška, že premiér chyběl znovu v parlamentu, jeden z komentujících uvedl:

„Premiér Babiš dnes strávil celé odpoledne v Parlamentu, v přímém TV přenosu odpovídal na interpelace poslanců. Změňte rádce, prospěje vám to.”

Stojí za poznámku i to, že premiér Andrej Babiš ve čtvrtek 30. ledna při ústních interpelacích na dotaz šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka odpověděl, že nebude chodit do Poslanecké sněmovny na projednávání písemných interpelací.

„Proč my máme písemné interpelace? Abyste tady exhibovali,“ řekl Michálkovi Babiš. Proto, jak premiér uvedl, na jejich projednávání nechodí a ani chodit nebude. „To není moje práce. A já, věřte mi, že pracuju. Já ráno vstávám, to vy ještě spíte,“ prohlásil.

Ten stadion je důležitější než ty vaše interpelace. ´Písemní´ interpelace jsou zbytečné, zrušme je, není to moje práce, sdělil Babiš ve #Sněmovna na dotaz Jakuba Michálka, proč nechodí do práce (Babišova účast na písemných interpelacích je 16%). #sic! pic.twitter.com/SS36v5VJCC — Karel Peka (@karelpeka) January 30, 2020

Pražská kavárna se loni pustila do prezidenta Miloše Zemana. Forum24 tehdy uvedl, že z hokejového génia Jaromíra Jágra, který pro připomínku invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa nosí na svém dresu číslo 68, se totiž najednou stala figurka prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Podle listu se Jágr provinil tím, že si dovolí letět s českým prezidentem do Číny.