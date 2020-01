Po návratu Mariánského sloupu následuje pomník maršála Radeckého? Rozhodovat o tom bude politika, tvrdí Jan Bárta

Diskuze ohledně možného návratu pomníku jednoho z nejznámějších vojevůdců 19. století probíhají již od vzniku České republiky. Letošní rok se však může stát klíčovým pro rozhodnutí o návratu památníku. Český architekt Jan Bárta vysvětlil, co bude zásadním v otázce projednání tohoto tématu a prozradil, co nakonec může návratu pomníku zabránit.

Nedávná aktivní diskuze týkající se návratu Mariánského sloupu způsobila oživení idejí o možnosti návratu i pomníku maršála Radeckého. Za dobu Habsburské monarchie zmíněný pomník českému šlechtici z rodu Radeckých stál na Malostranském náměstí od roku 1858 až do roku 1921, kdy byl rozebrán a následně převezen do Lapidária Národního muzea.

Předseda spolku Radecký Praha Jan Bárta ve svém rozhovoru pro zpravodajský server Echo24 sdělil , že v letošním roce by měla začít první fáze projednávání otázky návratu pomníku. „Na letošní rok chystáme kampaň, která by se měla rozjet zhruba koncem dubna. Přál bych si, aby následná diskuze se brala směrem odborného rozhodování,“ uvedl český architekt. Nejdříve by se mělo jednat s představiteli magistrátu hlavního města Prahy a s vedením Prahy 1.

Podle Jána Bárty nejsou žádné pochyby o tom, že celý tento proces bude doprovázen výraznou kritickou diskuzí stejně, jako tomu je v případě diskuze o návratu Mariánského sloupu. Navíc je přesvědčen, že diskuze se jistě sklouzne do politické roviny. „Odpůrci z toho udělají politikum, to je jisté. My však především říkáme, že je to krásná socha. Dokonce jsme na tom lépe než se sloupem, protože máme originál,“ řekl Bárta.

Podpora pomníku ze strany politiků

Nicméně mezi zastánci návratu pomníku rakouského maršála je řada politiků. Zastupitel hlavního města Prahy a 1. náměstek primátora Petr Hlaváček se vyjádřil pro návrat památníku. „Na tom by musela být nalezena shoda, ale osobně by mi to nevadilo. Historik architektury Rostislav Švácha často označuje tento pomník za jednu z nejkrásnějších soch, která kdy v Praze stála, tedy z ryze estetického hlediska by mohla být přínosná,“ vysvětlil svůj postoj český politik a architekt Hlaváček.

Český podnikatel a nynější zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf také označil svou podporu ideji návratu pomníku. Zmínil však, že primární iniciativa by měla vycházet od spolku. „Pokud spolek přijde s diskuzí okolo vrácení sochy maršála Radeckého, tak se o ní může vést diskuze,“ vymezil svůj postoj člen KDU-ČSL.