Čeští rebelové v EP. Poslanci SPD i navzdory zákazu nechali národní vlaječku na svých stolech a pobouřili eurobyrokraty

Kolem státních vlaječek v Evropském parlamentu to stále vře. Tentokrát europoslanci ze strany SPD Ivan David a Hynek Blaško vyjádřili svůj nesouhlas s rozhodnutím předsedy EP a nechali si národní vlaječku na svých stolech. „Současně je to protest proti vznikajícímu superstátu EU, který státy a národy odmítá,“ uvádí k tomu poslanec Ivan David.

Předseda strany SPD Tomio Okamura na své facebookové stránce zveřejnil fotografii ze zasedání Evropského parlamentu, na které jsou europoslanci Ivan David a Hynek Blaško (ze strany SPD), kteří si na stole postavili vlajky České republiky navzdory zákazu předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho. Ten označil malé státní vlajky za „banery“ a vydal v pondělí 12. ledna svévolné rozhodnutí o jejich zákazu.

Tomio Okamura zdůraznil, že poslanci za SPD jsou jediní ze všech českých europoslanců, kteří si nechali národní vlaječku na svých stolech. Dále cituje článek Ivana Davida.

David ve svém textu poukázal na to, že zákazu vlaječek ale tleskala většina členů Evropského parlamentu od Sjednocené levice (GUE), přes socialisty, Zelené, liberály (Renew, za ČR ANO) až po lidovce. Vlaječky na svých stolech měli jenom členové vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID).

„Ba co víc, někteří členové předsednictva Evropského parlamentu žádali, aby byly odstraněny státní vlajky před budovou parlamentu a v jednacím sále. Je možné hloupějším způsobem odkrýt karty a přiznat, že cílem je zrušení států, potlačení národů a dosažení ideálu říše tupých spotřebitelů bez identity, a tedy bezmocného osamělého davu?“ uvedl.

Podle něj jde z hlediska politické taktiky o mimořádně idiotské rozhodnutí, protože takové rozhodnutí vytahuje na světlo nenávist k národům a státům.

Dále popsal epizodu, ke které došlo, když umístil vlaječku na svém stole.

„Včera ke mně přišel uniformovaný dohlížitel a řekl mi: ‚Tu vlaječku musíte dát pryč, je to nařízení.‘ Odpověděl jsem: ‚Já jí pryč nedám, je to vyjádření mého názoru.‘ Chvíli se na mne díval a pak řekl: ‚Dělám jen svoji práci.‘ ‚Já také‘, odpověděl jsem, a on odešel.“

Poznamenal také, že vlaječky těch, kteří si je nechali na stole přes noc, skončily v odpadkovém koši.

„Demonstrujeme tím, že se hlásíme ke státní a národní identitě. Současně je to protest proti vznikajícímu superstátu EU, který státy a národy odmítá,“ napsal.

Ve svém článku David odpovídá, proč věnuje tolik pozornosti takové zdánlivě nevýznamné změně.

Na konci svého textu připomněl, co ještě nedávno 29. ledna během vzpomínkové akce k 75. výročí osvobození vězňů v Osvětimi předseda Sassoli hovořil o významu „identity“.

„A evropské národy nemají v současnosti nárok na identitu? Je v pořádku jim identitu upírat? Není mu divné, že se v naší frakci zástupci různých národních delegací vzájemně respektují, protože vlastenci respektují všechny národy, které respektují je. Nacismus necharakterizovalo vlastenectví, ale nesnášenlivost a nenávist k národům, něco, co je typické právě pro stoupence globalizace a vznikajícího superstátu Evropské unie,“ uvedl.