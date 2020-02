„Fake news rozšiřovali hlavně odpůrci brexitu.“ Václav Klaus nadzvedl mandle eurohujerům ve slovenské televizi

„Jestli brát jeden obrovský fake, nebo jak se tomu dneska módně říká, který hrál v celé kampani vážnou roli, tak to byla fake news, kterou vyhlašovali dnes a denně protivníci brexitu, protivníci odchodu Velké Británie z EU. Ti křičeli, že budou katastrofické důsledky, že Velká Británie se málem vypaří z povrchu zemského, že bude obrovský propad výroby a zaměstnanosti, že nebude možné cestovat do Evropy, že nebude možné přijet do Velké Británie. Ty fake news byly zejména, 99 ku 1, na straně odpůrců brexitu a nikoli na straně přívrženců brexitu,“ prohlásil Klaus.

Bývalý prezident následně zmínil, že pokud bude mezi zeměmi a Velkou Británií probíhat obchod podle standardních mezinárodních pravidel, bude vše v pořádku.

„Ať nás nestraší ti soudruzi, kteří bojují proti brexitu. Když nastane normální obchodování na základě pravidel Světové organizace obchodu, tak je všechno v pořádku. (…) Opravdu, nestrašme se navzájem v těchto věcech,“ řekl k této věci Klaus a poté dodal: „Pro mě je brexit sdělením, že jedna velká země, které nemůžeme vytýkat historicky žádnou nedemokracii, řekla, že nechce být ovládána z Bruselu, a že si o sobě samé chce rozhodovat sama. O tom byl brexit. Všechno ostatní je rétorika kolem.“

Václav Klaus prohlásil, že Velká Británie má na základě své historie úplně jiné ambice než Slovensko nebo Česká republika.

„Když byl odhlasovaný brexit, tak jsem otevíral šampaňské. Ale ne kvůli tomu, že Británie nebude v EU, ale kvůli tomu, že Evropská unie dostala tvrdý úder a tomu jsem já vždycky fandil,“ uvedl bývalý prezident.

V rozhovoru o tom, zdali by bylo vhodné, aby EU byla jako blok silná a více přímo řízená, Klaus zmínil, že si nepřeje, aby Evropská unie jako subjekt měla silné zájmy. V takovém případě by totiž, podle jeho názoru, vystupovala na úkor jednotlivých členských zemí.

„Já si nepřeji, aby Evropská unie měla nějaké silné zájmy, protože jsem přesvědčen o tom, že silné zájmy Evropské unie jsou na úkor zájmů České republiky, na úkor zájmů Slovenska, na úkor zájmů Maďarska, Polska a jakékoli další země. Já si žádnou silnou Evropskou unii nepřeji,“ prohlásil.

Václav Klaus následně nastínil, jak chápe vývoj evropské civilizace. Podle jeho slov se Evropa historicky pohybovala směrem k národním státům, jelikož v nich je možné organizovat demokratický systém řízení.

„Mě se zdá (…), že vývoj evropské civilizace byl vývojem, který usiloval o to, aby v Evropě skončily dynastické imperiální státy, protože ty skutečnou svobodu a demokracii vylučují, a aby Evropa byla vytvořena na základě národních států, kde demokracie je možná. To je asi tak moje teze. Nepřirovnávám Evropskou unii k monstru, ale říkám, že Evropská unie ve své dnešní struktuře a ve svém dnešním chování se spíše chová z tohoto hlediska jako ty velké dynastie, které ovládaly půlku Evropy, kde lidé uvnitř těch dynastií v periferních zemích žádná velká práva neměli,“ řekl v rozhovoru Václav Klaus.

Na závěr rozhovoru pro slovenskou televizi TA3 bývalý prezident prohlásil, že již nepovažuje za smysluplné vracet se do stranické politiky.