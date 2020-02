„Vypadá to na lumpárnu.“ Lidé odsoudili žalobu Chvilkařů na KSČM

Uvádí se, že nejprve byla předsedovi zaslána předžalobní výzva, ve které žádali omluvu. Ve stanovené lhůtě se však Filip neomluvil ani neodvolal. V tiskovém prohlášení je uvedeno, že poté následovalo odeslání předžalobní výzvy i straně KSČM, reakce však opět nepřišla.

„Ta nese odpovědnost za lživé výroky Vojtěcha Filipa. Je předsedou ústředního výboru KSČM, na jehož jednání lživá tvrzení zazněla. KSČM na výzvu k omluvě nezareagovala,“ stojí v prohlášení.

Žalobu podal spolek na šéfa komunistů kvůli kritice a výroku, který pronesl v prosinci na zasedání ústředního výboru KSČM. V té době totiž čelila benešovská nemocnice kybernetickému útoku.

„Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ sdělil tehdy.

Právě za tento výrok požaduje spolek omluvu. Reakce přišla také ze strany samotného místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Ten ČTK napsal, že na výzvy reagoval. „Já jsem jim odpověděl, a pokud se chtějí soudit, tak jsem připraven,“ sdělil.

Reakce sociálních sítí

Milion chvilek o svém kroku informoval také na sociální síti Facebook. „Dnes jsme podali žalobu na Vojtěcha Filipa a na @czKSCM, která je za lživé výroky svého předsedy odpovědná. Svoboda slova neznamená právo beztrestně lhát a pomlouvat. Notabene pokud jste náhodou 1. místopředseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,“ stojí v příspěvku.

Příspěvek na sociální síti začali komentovat také uživatelé. Například Marie Rosmanitová doporučila lídrovi spolku, aby se zamyslel. „Ti idioti z Miliónu chvilek pro žumpu mají za to, že jsou soudci veřejného života. Minář by se měl zamyslet, jak se choval k Ústavě. Je to on, kdo by měl být souzen, Ústava se netrhá. Vypadá to na lumpárnu. Vřískající parchanti s kašparem Minářem potáhnou na smetiště dějin…“ napsala.

„Minář, aby nemusel chodit do práce, tak to založil živnost jako Milion chvílek. Prostě jde jen o prachy,“ myslí si Zdeněk Vodák.

„A my žádáme milion chvilek, aby se zabývali prospěšnějšími záležitostmi a nerozdělovali národ….” odsoudil spolek uživatel Josef Stroh.