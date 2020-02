Herec Vyskočil zkritizoval ODS. Koho označil za „fosilii“ strany?

Český herec Ivan Vyskočil promluvil v Nedělním ránu Ivana Vyskočila na Parlamentních listech o Občanské demokratické straně. Z jeho úst zazněla kritika, a to nejen na stranu předsedy Petra Fialy, ale také na jiné členy strany. Nechyběl ani Pavel Novotný. Co si o něm herec myslí?

Začátek Nedělního rána otevřel herec s Občanskou demokratickou stranou. Uvedl, že stále čte a poslouchá rozhovory s předsedou občanských demokratů Petrem Fialou. „Stále tvrdošíjně opakuje, jak v příštích volbách za dva roky bude ODS ve vládě, a hlavně on bude premiérem. Opakuje to stále jako malý umíněný chlapeček, jak už jsem jednou psal, a to bez ohledu na nynější postavení jeho strany a navzdory všem předvolebním průzkumům,“ řekl s tím, že dané průzkumy nemohou činit jinak, než zveřejňovat velký náskok ANO vůči ostatním stranám.

Herec Vyskočil se poté vrátil ke kongresu ODS. Uvedl, že každé ráno poslouchá pořad na ČRo 2 Jak to vidí. Vysvětlil, že právě u tohoto pořadu se mu ukázalo, jak mohou stejnou věc vnímat dva různí lidé. Vyskočil se dále rozpovídal o daném pořadu.

„V pořadu hovořil spisovatel Pavel Kosatík. Mluvil právě o tom samém jako já. Ale on hovořil v superlativech. Odéeska je podle něj silná strana plná silných osobností, vedená úžasným předsedou, který má našlápnuto na křeslo premiéra. A já poslouchal jeho vyjádření a říkal jsem si, že jsem z těch kongresových útržků asi něco přeslechl, nebo nepochopil,“ řekl Vyskočil.

Schopní lidé v ODS

Podle jeho slov se ODS pohybuje velmi nízko pod procenty hnutí ANO. Uvedl, že i strana „s názvem námořních lupičů“ je v průzkumech před občanskými demokraty. Jak sám uvedl, nepochybuje , že jsou v ODS schopní lidé, ti však, jak dodal, asi seděli někde vzadu. Herec nezapomněl ani na výrazného člena strany, a to Pavla Novotného.

„Perla Odéesky Pavel Novotný, který se zmítal u řečnického pultíku jako bodnutý včelou, nebo jako po pořádném šlehnutí si nějakého ‚silného matroše‘, je zajisté silná osobnost. Silný je hlavně v pase, a schopná osobnost je také. Ano, schopný je snad úplně všeho. Obdivně ho ze svého místa sledoval ten ‚silný předseda‘ Petr Fiala. Pavel Novotný neustále opakoval, ať mu Petr, tedy Fiala, pošle smsku a on okamžitě z ODS vystoupí a nebude kolem toho vyvádět, jako pan Klaus jr. Už jsem do televize napovídal, proboha pošli mu už tu smsku, ať se tu přestane zmítat, ale nebylo mne přes obrazovku slyšet,“ uvedl s nadsázkou herec.

Silné osobnosti

Jako další „silnou osobnost“ označil Vyskočil předsedu ODS. Herec jej označil za „nejnudnějšího únaváka české politické scény“. Dle jeho mínění musí mít lídr strany, která chce něco dokázat, alespoň nějaké charisma. Jak však dodal, právě to Fialovi chybí.

Vyskočil s kritikou pokračoval dále. Martina Kupku z ODS přirovnal k „přemoudřelému brouku Pytlíkovi“. Ani Marek Benda podle jeho mínění žádný dojem neudělá. „Další fosilie Poslanecké sněmovny paní Němcová. Už jednou jsem o ní napsal, že mi evokuje nepříjemnou tchyni, a v poslední době by mohla být najímána též jako plačka,“ řekl s tím, že práce, která by za ní v Parlamentu stála, bohužel není vidět.

Poté se vrátil ještě ke kongresu občanských demokratů. Herec zavzpomínal, že lídr strany Petr Fiala hovořil o tom, jaká je Česko prosperující země. Podle Vyskočila však zapomněl Fiala uvést, že ODS k prosperitě vůbec zemi nedovedla. Herec uvedl, že právě to mu v projevu chybělo, jelikož Fiala hovořil stále jen o tom, že chce být premiérem, a že chce všechno dělat jinak a lépe. Dodal, že si však všichni ono „jinak a lépe“ pamatujeme.

„Spolek ODS se tehdy klidně mohl přejmenovat na Loupežníci na Chlumu. Díky jim stále nejsme jako Švýcarsko, jak nám slibovali,“ řekl.