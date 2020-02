„Ubohá iniciativa.“ Návrh o stažení kandidatury Lipovské do Rady ČT nedává pokoj

Kolem nominací Hany Lipovské do Rady ČT pokračuje stále rozruch. Kandidaturu ekonomky navrhla Česká biskupská konference (ČBK), ale řada senátorů se postavila proti.

Ve čtvrtek skupina 19 českých senátorů a senátorek zaslala předsedovi a členům Stálé rady ČBK otevřený dopis, ve kterém požadovala stažení nominace ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize.

Důvodem se stala pozice ekonomky vůči veřejnoprávním médiím – uváděla, že nechápe smysl jejich existence, a že by stejné pořady mohly vysílat i komerční stanice. Některým vadí i její angažmá v Institutu Václava Klause či pochvala pro Ladislava Jakla.

Podle senátora Marka Hilšera, který se pod dopis podepsal, iniciativa ČBK byla totálním selháním. K věci se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který uvedl, že jeho strana chce podporovat kandidáty, kteří nepopírají roli veřejnoprávních médií.

„KDU-ČSL chce proto do mediálních rad podporovat pouze ty kandidáty/kandidátky, kteří nepopírají roli veřejnoprávních médií, jsou kompetentní, v dané problematice se orientují a mají zájem, aby služba veřejnoprávních médií byla na co nejlepší úrovni,“ sdělil Jurečka na Facebooku.

Dopis vs. dopis

Na stranu Lipovské se však postavili v Trikolóře. Předseda strany Václav Klaus ml. si myslí, že celková situace kolem kandidatury ekonomky se podobá štvanici.

„Na rozdíl od předsedy lidovců Jurečky a dalších ‚křesťanských‘ politiků se domnívám, že i čeští biskupové mají právo vznést nominaci dle svého uvážení. Hana Lipovská je nezpochybnitelně odborně erudovaná a je konzervativní katoličkou (to právě Jurečkovi a spol) vadí. Obecně je normální podporovat svého kandidáta (pokud nějakého mám), ne plivat na ostatní. Ještě navíc křehkou a bezbrannou ženu. ‚Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému‘,“ uvedl Klaus ml.

Situaci okomentovala i poslankyně a první místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. Na svém profilu na Facebooku politička označila otevřený dopis proti kandidatuře Lipovské za ubohou iniciativu a informovala o tom, že další petici senátorů, tedy s žádostí o odmítnutí iniciativy za stažení kandidatury Lipovské, podepsalo třikrát více lidí.

„Mám radost, že Petici synátorů, kde žádáme Senát o odmítnutí ubohé iniciativy 19 senátorů za stažení Hana Lipovská z nominace do Rady ČT, podepsalo už bezmála 3x tolik lidí,“ sdělila politička na Facebook.

„Kanonem na vrabce“

Nominaci Lipovské ze strany České biskupské konference také okomentoval sociolog Petr Hampl. Podle něj jde o optimální kandidátku do Rady ČT, která není „vůbec provázána s žádnou zájmovou skupinou kolem České televize“.

„Samozřejmě, někdo může mít jiný názor a nemusí pro Hanku hlasovat. Může dokonce přesvědčovat jiné, aby pro ni nehlasovali. Ale bránit jí, aby kandidovala? To jsme někde v časech Národní fronty (…) A co hůře, ti fašounci se nezastaví. Uvidíte, že za pár dnů se pokusí vytlačit z veřejného prostoru někoho ještě nevinnějšího. A po vytlačování z veřejného prostoru dojde na vytlačování z jednotlivých pracovišť. Nikdo se nemůže cítit bezpečný. To je ten stav, kterého se snaží dosáhnout,“ uvedl Hampl.

Svůj názor sdělil i šéfredaktor portálu ParlamentníListy.cz Jaroslav Polanský.

„Kanonem na vrabce, soudruzi senátoři. Ty archy už tam asi máte předpodepsané, akorát se doplní předmět petice. Jako v Kocourkově... Angažovaný uliční výbor z Valdštejnské ulice vybízí biskupskou konferenci ke stažení nominace slušné, zcela bezúhonné akademičky. Tak to asi bude veliká osobnost, ta slečna Lipovská,“ sdělil Polanský.

Reakce Ovčáčka

Ještě v pátek svůj komentář přidal i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Podle něj návrh na stažení nominace Lipovské je zlostnou kampaní a obavou z toho, že by ekonomka „skvěle viděla do detailu do hospodaření ČT“.

„Nominace jedné jediné ženy do Rady ČT odhalila, kde je nenávistný kal české politiky. Odhalila pokřivené charaktery. Především však odhalila, kdo nad Kristova přikázání o lásce vyvyšuje své politické preference a ambice,“ napsal Ovčáček.

Vyjádření ČBK

Za ČBK se v pátek vyjádřil její předseda kardinál Dominik Duka. Podle jeho vysvětlení nebyla nominace Ing. Hany Lipovské v žádném případě myšlena jako snaha „podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti“, jak uváděli senátoři. Dodal, že již dříve podotkl, že „volba návrhu paní Lipovské vychází z jedné skutečnosti, že paní Hana Lipovská patří mezi velmi nadané ekonomky, které mají přesah do společnosti a má velký dar vysvětlování, také i ekonomických problémů“.