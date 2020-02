„Je to stádo pitomců.“ Češi zuří z Evropské komise. David upozornil, že chce EK zakázat dieselové motory

Jde o plán na transformaci hospodářství a společnosti EU na tzv. klimatickou neutralitu s horizontem do roku 2050. Strategie se zrodila z klimatického šílenství, které začalo panovat od roku 2018.

Zmíněný plán, na jehož jeden element upozornil David, je prioritou nové Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové.

Český europoslanec především poukázal na skutečnost, která je spojená se zemědělskými aktivitami.

„Traktor ani kombajn na baterky zatím nikdo nesestrojil. Ani se o to nepokouší. V Bruselu, jak je vidět, nikomu nedošlo, že zemědělství se bez dieselových motorů neobejde. Zemědělské stroje potřebují velký kroutící moment a v určitých okamžicích také velký výkon. Elektromotory sice umějí dodat velký výkon, ale ne na baterky. Traktor na baterky by nedojel ani ze stodoly na pole,“ uvedl na začátku svého příspěvku David.

Pak David poskytuje možnost představit realizaci plánu Evropské komise v praxi.

„Aby bylo možno aplikovat Zelený úděl v zemědělství, bylo by nutné zadrátovat hustě všechna pole a pastviny. Pak by stačilo dořešit ochranu před deštěm a propustnost pro světlo... Na náklady se ovšem při ekologické revoluci nehledí. Šetří se, ať to stojí, co stojí. Oblíbené slovo ‚zelených revolucionářů‘ je ‚ambiciózní‘. Čím více se vyhodí peněz, tím mají větší pocit úspěchu,“ poznamenal politik.

Dodal, že s efektivitou zemědělské výroby si zelení fanatici také nedělají vrásky. Připomněl, že jsou proti větším plochám, proti hnojení, proti chovu v klecích, proti chovu ve stájích, proti chovu dobytka vůbec, proti chemické ochraně rostlin, proti GMO, proti zavodňování, proti odvodňování a hlavně proti zemědělství vůbec.

Poté autor nakreslil, co se dá očekávat v budoucnu v případě realizace patřičného záměru.

„No což, jídlo dovezeme. Počítá s tím obchodní dohoda EU – MERCOSUR. Komise už o této dohodě jedná a je těsně před podpisem. Hlavně, že EU bude klimaticky neutrální,“ podotkl David.

V této souvislosti poznamenal, že v jižní Americe už ve velkém vypalují pralesy na rozloze mnohem větší než EU, aby bylo kde pěstovat zemědělské produkty a chovat dobytek na vývoz do EU.

„Zelené oko neuvidí a zelený mozek nedomyslí, že z vypalování je oxid uhličitý, který nepojmou chybějící stromy, že zaoceánské lodi na dlouhé cestě vypustí další tisíce tun CO2 a že kamióny z přístavů zanechají ‚uhlíkové stopy‘ po celé Evropě...“ uzavřel svůj komentář David.

Zmíněný příspěvek sdílel na svém Facebooku poslanec SPD Radim Fiala.

V obou případech upozornění Davida nezůstalo bez povšimnutí.

„My se tomu možná smějeme, ale oni to myslí vážně! To je tragédie,“ napsal Karel Vincenec.

„Plán EU je jasný a vše tomu už několik let nasvědčuje, zlikvidovat zemědělství v ČR a postupně i v ostatních zemích V4 a vše dovážet. Tudíž v naší malé, krásné zemi, nebudeme potřebovat traktory a ostatní zemědělskou techniku... A dost pochybuji, že dovážené potraviny budou kvalitní jako ty české, dobrou chuť všem.. Užijme si to, jak žijeme ještě posledních pár let, bude hůř,“ vyjádřil se k věci Zdeněk Kašík.

„Svět se zbláznil. Bylo by potřeba posílat mládež na povinné brigády do průmyslu a zemědělství, aby věděla, jak skutečný život funguje,“ neskrývá své zklamání Lenka Zárubová.

„Evropská komise neví, jak vypadá práce a v zemědělství už vůbec ne. Je to stádo pitomců,“ ohodnotil nejvyšší výkonný organ EU Ondrej Cempirek.

Někteří komentující přišli se svými vzpomínkami o minulosti, kdy dokázali předpovědět to, co se děje v současnosti.

„Již v roce 1996 jsem se často hádala s mou profesorkou ekonomiky na téma dovozu potravin za dumpingové ceny. Já trvala na tom, že je to pro naše zemědělství likvidační systém a přijde doba, kdy kilo jablek bude stát i Kč 60,-, protože každý dumping jednou skončí (a to po likvidaci vlastní soběstačnosti), ona že do té doby bude mít na své zahradě tak velké stromy co jí zajistí dostatek jablek, na otázku, co ostatní, kteří nemají své zahrady a nemají tak možnost se sami zajistit, nezájem. I od maturity mě chtěla vyhodit, tu jsem přece jen udělala. Tak a jak je tomu dnes? Naši zemědělci měli nelehký úkol se prodrat a mnozí i skončili (čest všem co neprodali polnosti a dřeli od slunka východu do noci), sady v mnoha krajích zanikly, polnosti prodány na nich vystavěny průmyslové zóny, kde opět za zvýhodnění cizokrajné firmy prosperují s odvody zisků do jiného státu a český člověk, přebírá v nákupních střediscích zboží za ceny které opravdu nejsou lidové,“ napsala Markétka Klimeke.