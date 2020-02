„Čína je s Českem v řadě oblastí mimoběžka.“ Petříček o koronaviru, vztazích s Pekingem a uprchlické krizi

Kronavir, co s tím?

Podle Petříčka česká vláda přistoupila k preventivním opatřením, které směřuje na ochranu zdraví českých občanů jak na českém území, tak i v zahraničí. Jde tady i o zákaz vydávání schengenských víz pro čínské občany, žádost vůči českým občanům vyhnout se cestám do Číny a dalších asijských zemí, kde je nakažení registrováno. O dalších postupech se bude podle ministra rozhodovat na základě vývoje situace kolem epidemie.

„Apeloval bych na to, abychom reagovali klidně na tuto situaci, my se snažíme dělat maximum pro to, abychom zamezili šíření viru,“ uvedl.

Je třeba poznamenat, že v neděli Petříček také informoval o jednání s čínským velvyslancem, během něhož se mluvilo o zajištění humanitární pomoci Číně. Ministr sdělil, že v rámci pondělní schůzky vlády navrhne udělení 10 milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek.

„Dopoledne jsem mluvil s čínským velvyslancem o humanitární pomoci Číně. Zítra vládě navrhnu, abychom uvolnili až 10 milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek. Do této akce chceme zapojit i české firmy. Čína potřebuje naši pomoc v boji s koronavirem a jeho šířením,“ sdělil Petříček na Twitteru.

O česko-čínských vztazích

V pořadu Partie Petříček také promluvil o bilaterálních vztazích Česka a Číny. Ty podle něj v loňském roce zaznamenaly řadu komplikací, „které nepřispěly k zlepšování atmosféry“. Jako příklad ministr zmínil vypovězení vedením Prahy sesterské dohody s Pekingem a zrušení kulturních akcí. Dodal, že od března letošního roku bude zrušen přímý let mezi hlavními městy zemí kvůli nedosažení související dohody.

„Nicméně našim zájmem je hledat s Čínou i pozitivní témata (…), aby Čína se podílela na řešení mezinárodních problémů,“ řekl ministr tím, že Česko si má být vědomo i rizik, které podle něj Čína představuje.

„Na druhé straně si musíme být vědomi toho, že Čína je s námi v některých oblastech mimoběžka,“ sdělil.

Ministr také okomentoval postoj české vlády k politice jedné Číny. Ten se podle Petříčka nezměnil a Česko pořád vnímá Čínu jako jednu zemi. Dodal však, že republika hodlá rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem, včetně obchodní oblasti.

Nespokojenost však vyjádřil v souvislosti se stavem obchodních vztahů s Pekingem. Ty podle něj nejsou vyvážené a týká se to i toho, že dovoz z Číny je desetkrát větší než export českých zboží do země. České firmy podle ministra pořád narážejí na bariéry.

Migrační krize

Dalším tématem pořadu se stala migrační krize v Evropě. Petříček odpověděl na otázku, jak vnímá postoj ministra vnitra Jana Hamáčka vůči možnému přijímání afghánských sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Hamáček tento krok označil za bezpečnostní riziko a k tomu dodal, že v jejich přesouvání bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl.

„Nemyslím si, že by to bezpečnostní riziko bylo nějaké výrazné. Myslím si, že bychom byli schopni postarat se o několik mladých lidí, i osmnáctiletých. (…)V tomto se s panem předsedou úplně neshodujeme, ale já plně respektuji, že to je v kompetenci ministerstva vnitra,“ sdělil Petříček s tím, že nepovažuje otázku za uzavřenou.

„Téma migrace tady s námi ještě bude, přestože počet migrantů se dlouhodobě snížil. (…)Myslím, že bychom se měli snažit hledat cestu, jak těmto lidem (uprchlíkům; pozn. red.) pomoci.

Další otázky

Ve vztahu k zahraniční politice Petříček rovněž promluvil o „ dohodě století “, kterou navrhl k urovnání sporu mezi Izraelem a Palestinou americký prezident Donald Trump. Sám ministr tento plán vnímá kriticky kvůli tomu, že byl představen s podporou jenom Izraele.

„Jedinou cestu, kterou já vidím k tomu, aby se našlo řešení tohoto více než sedmdesát let trvajícího konfliktu je jednaní mezi Izraelci a Palestinci,“ řekl Petříček.

Dotkl se i tématu vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

„Už vzhledem k tomu, že jsem ve Velké Británii rok studoval, tak věřím, že je to dočasné nashledanou, a že ještě jednou se v budoucnu s Velkou Británií shledáme v rámci EU,“ sdělil Petříček.