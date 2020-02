Česká vláda od 9. února zakázala přímé lety z Číny

Zákaz přímých letů z Číny do ČR na pondělním jednání navrhl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který před jednáním uvedl, že se na tom dohodli. „Ale věřím tomu, že to podpoří, situace to vyžaduje,“ uvedl ministr.

Před jednáním také uvedl, že to zatím bude na dobu neurčitou. Ministerstvo podle něj předpokládá, že je to dočasné, ale zároveň může jít o měsíce. „Uvidíme, jak se ta infekce bude dále vyvíjet, kdy bude kulminovat a jak se s ní Číně ude dařit bojovat,“ uvedl ještě ministr Vojtěch.

Vláda na jednání nakonec schválila zákaz přímých letů z Číny do České republiky, zákaz začne platit v neděli 9. února.

Aktuálně z Číny do Prahy létá přes 10 přímých linek denně, které provozují tři čínské aerolinie. Již v minulém týdnu pravidelné lety do Číny dočasně přerušily British Airways, Air France nebo i Lufthansa.

Aktuálně je po celém světě novým koronavirem nakaženo přes 17 tisíc osob, na následky onemocnění zemřelo již 362 osob. V Evropě se nákaza objevila v Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Švédsku a Norsku. Onemocnění bylo zaznamenáno i ve Velké Británii.

Češi a Slováci se vrátili z Wu-chanu

Letoun s Čechy a Slováky, kteří byli evakuováni z čínského Wu-chanu, v Praze přistál asi v půl jedné v noci na pondělí. Do Bruselu byli přepravini francouzským letadlem, z Belgie je do Prahy přepravil český vládní speciál. Češi byli převezni do pražské nemocnice Na Bulovce, Slováky sanitky odvezly do nemocnice v Banské Bystrici.

„Jde o dva studenty z Wu-Chanu, dva občany ČR a jednoho rodinného příslušníka,” uvedl ministr zahraničí Petříček, který zároveň poděkoval Francii, že přijala Čechy do svého letadla z Číny.

Ministr zdravotnictví Vojtěch uvedl, že s pasažéry byli v kontaktu pouze zdravotnictví v ochranných oděvech, stejné to bude i na Bulovce. Výsledky testů všech Čechů budou k dispozici v pondělí večer.

Letoun přiletěl na Terminál 4, který je pod kontrolou českého ministerstva obrany. Provoz terminálů 1 a 2 tak nemusel být nijak omezen. Češi v Nemocnici Na Bulovce budou v samostatných pokojech s vlastním sociálním zázemím, přístup k pacientům bude mít pouze ošetřující personál s ochrannými pomůckámi.

V České republice bylo do nynějška na koronavirus testováno 38 lidí, všechny testy byly negativní. Dnes ráno bylo vyšetřeno právě dalších pět Čechů, kteří přiletěli z Číny.

Čínský koronavirus

Čínská vláda 31. prosince 2019 informovala WHO o vzplanutí neznámého viru způsobujícího zápal plic ve Wu-chanu v centrální části země. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Předpokládá se, že nemocní se nakazili kontaktem se zvířaty na místních trzích s prodejem ryb a jiných živých zvířat, zejména drůbeže.

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani ke zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.

Vědci z Národního centra pro prevenci a kontrolu nemocí Čínské lidové republiky zjistili, že 2019-nCoV je podobný koronaviru z organismu netopýra, který žije ve městě Čou-šan. Čína zakázala prodej a přepravu volně žijících zvířat v souvislosti s šířením nové choroby.