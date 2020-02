Epidemiolog o koronaviru: Pokud budou dodržována karanténní opatření, nevidím zatím k obavám z pandemie důvod

Epidemiolog nejprve objasnil, co to onen koronavirus vůbec je. Dle jeho slov jsou takto označovány viry, které jsou obsaženy v podčeledi Coronavirinae. Název viru je pak odvozen od toho, jak vypadá v elektronovém mikroskopu, koronavirus má podobnost s tvarem sluneční koróny – zářícího okolí Slunce.

Kynčl uvedl, že primárně virus způsobuje onemocnění zvířat.

„Ostatně dvě třetiny onemocnění, která se vyskytují u zvířat, jsou přenosné na člověka. Proto se dnes hovoří o tzv. komplexu jedno zdraví (One Health), zahrnující jak zvířata, tak lidi,“ sdělil a dodal, že koronavirus byl přenesen pravděpodobně z netopýrů, jako tomu bylo u nemoci MERS.

Dále vyjmenoval epidemiolog příznaky tohoto onemocnění. Podle jeho slov se jedná o respirační nákazu, onemocnění dýchacího aparátu člověka. Člověk, který se koronavirem nakazí, trpí tedy kašlem, dušností, schváceností a horečkou, vysvětlil.

Největší riziko

Co se týče intenzity onemocnění, podle epidemiologa není u každého pacienta stejná. Uvedl, že se může jednat o relativně mírné onemocnění, ale také o závažné onemocnění s komplikacemi. „A největší riziko je u chronicky nemocných osob. V této souvislosti je vhodné dodat, že infekční onemocnění mají průběh od asymptomatického po smrtící, takže i mladý a zdravý člověk může mít závažný průběh onemocnění,“ sdělil.

Dále se Kynčl věnoval tomu, jak moc je nové onemocnění nebezpečné. Uvedl, že ačkoliv nejsou čtyři procenta úmrtnosti tak vysoké číslo a mohlo by se zdát, že není koronavirus tak nebezpečný, on sám by nebyl takovým optimistou. Dodal, že případů onemocnění je totiž stále dost a počet neustále narůstá.

„U SARS, kde smrtnost byla kolem 10, v některých skupinách až k 15 procentům, to bylo závažnější, ale počet nakažených se podařilo udržet na relativně nižších číslech. Nemám dost dat, abych to vyhodnotil. Zda to třeba v Číně podcenili a nechali viru čas k rozšíření. Nevím. Čas ukáže,“ dodal.

Podle epidemiologa hrají roli v případě prvotní nákazy odlišné stravovací a hygienické návyky. Uvedl, že respirační hygiena v asijských skupinách obyvatelstva nefunguje tak, jak jsme na to zvyklí v Evropě, a dodal, že jistou roli hraje i stravování. „Některé národy a skupiny obyvatel pijí třeba krev zvířat, tak se šířila ptačí chřipka. Tyto způsoby chování nejsou v Evropě zažité, zdrojem bývá proto obvykle Asie,“ sdělil.

Nastane pandemie?

„Pokud budou dodržována karanténní opatření, nevidím zatím k takovým obavám důvod,“ dodal.

Kynčl uvedl, že ohledně potenciálunejsou spekulace na místě. Jak však dodal, je nutné být ve střehu a provádět preventivní opatření. Podle něj ho však charakter nové nemoci neopravňuje k tomu, aby říkal, že z dané věci se vyvine pandemie.

Co se týče šíření virů, podle epidemiologa hovoříme o kapénkové infekci. Poté lékař vysvětluje, že se jedná o to, kam člověk kapénky při kašli vyprskne. Podle jeho slov se jedná nejčastěji o dosah dvou metrů. Jako druhou možnost nákazy uvedl kontaminované povrchy. „Proto je tak důležitá hygiena, důkladné umývání rukou. Jen tato důslednost bez dalších opatření může snížit pravděpodobnost nákazy až o 15 procent,“ dodal.

Kromě jiného se lékař věnoval i ochranným pomůckám. Co se týče roušek, ty podle něj snižují možnost nákazy. „Obecně by měl roušku nosit hlavně ten, kdo kašle, aby kapénky nešířil do svého okolí. To je primární účel roušky. Každopádně není důvod k panice, i kdyby roušky dočasně nebyly na trhu. Tak účinné rozhodně nejsou, aby zastavily nový virus,“ uvedl k tématu.

Co se týče respirátorů, u nich je dle jeho slov efekt vysoký, v praxi jsou však těžko použitelné. „Pro běžného člověka to není zrovna příjemné v takovém respirátoru fungovat. Vyzkoušejte si to, jsou to takové masky, které by vás omezovaly v provozu, nelze v nich normálně dýchat,“ vysvětlil.

Lék na nové onemocnění

Dále se lékař věnoval i léku, který se specialisté snaží vyvinout. Uvedl, že kvůli faktu, že se jedná o virové onemocnění, na něj nezabírají antibiotika. Momentálně se u člověka, který trpí koronavirem, léčí projevy nemoci, jelikož cílený lék zatím není k dispozici. Jako prevenci proti nemoci uvedl lékař necestovaní do postižených oblastí. Na druhou stranu pro necestování po Evropě nevidí žádný důvod.

Závěrem sdělil epidemiolog svůj názor k tomu, zda je Česko na koronavirus připraveno.

„Jsem o tom přesvědčen, žiju tady rád, cítím se bezpečně. Nemám obavy, že bychom to nezvládli. Troufnu si říct, že vzhledem k historickým systémům opatření v epidemiologii jsme na velmi slušné světové úrovni. Nemusíme se v tomto směru bát ani stydět. Jsme vyspělá země,“ sdělil.