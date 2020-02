„Odejít z EU a bude klid.“ Češi se boji ekoteroristického atentátu po dalším varovaní Davida. Šlo o „greténismus“ unie

Na začátku svého příspěvku na Facebooku Ivan David přichází s porovnáním některých skutečností.

„Greténismus EU je nejhorší ekologickou pohromou od pádu meteoritu, který vyhubil dinosaury,“ začal poslanec kriticky.

Zdůraznil, že EU hodlá během několika let donutit své členy, aby předělali energetiku z uhlí, plynu a ropy na tzv. udržitelné zdroje. Davidovi není jasné, zda se k nim bude počítat i jaderná energie.

„O to ještě budeme v europarlamentu bojovat. Útok proti uhlíku je ale pevnou součástí zeleného údělu. Experimenty s konverzí z uhlí na biopaliva probíhají po Evropě už několik let s katastrofálním výsledkem,“ pokračuje ve svém komentáři politik.

Dále poznamenává, že do elektráren a tepláren v EU, zejména v Holandsku, Dánsku a Velké Británii, je ve velkém dováženo dřevo z lesů na Sibiři i ze Severní a Jižní Ameriky

„Tempo odlesňování dosáhlo v loňském roce rekordní úrovně. Kvůli evropskému záchvatu greténismu mizí ročně miliony kilometrů čtverečních lesa,“ bije na poplach David.

V této souvislosti politik uvádí příklad posouzení možnosti transformací jedné elektrárny, která původně měla mít za účel přihlédnutí k moderním trendům v oblasti energetiky.

„V ČR před lety prováděli průzkum proveditelnosti přestavby jedné severočeské uhelné elektrárny na dřevní štěpku. Energetici spočítali, že elektrárna by za jediný rok spálila veškeré lesy v Krušných horách. Za jediný rok! Tyto lesy však do dnešního stavu rostly 50 až 70 let. Tohle rozhodně nelze ani náhodou nazývat termínem ‚udržitelná energetika‘. Vedení elektrárny naštěstí mělo rozum a investovalo raději do fluidního spalování uhlí. Z hlediska emisí škodlivin je provoz zhruba na úrovni kotlů na dřevo,“ stojí v příspěvku.

Zároveň David připomněl, že rekonstrukce elektrárny probíhala před více než 10 lety.

„Dnes by byl kvůli přestavbě jediné takové elektrárny na dřevní pohon pod tlakem požadavků zeleného údělu zpečetěn osud všech našich lesů, které nestihl sežrat kůrovec. Během pětiletého funkčního období Evropské komise Ursuly von der Leyenové by dvě elektrárny velkosti Tušimic po přestavbě na dřevní pohon zlikvidovaly všechny stromy v ČR,“ nakreslil perspektivy poslanec.

Na reakci čtenářů se dlouho nečekalo.

„Zkrátka ať tak nebo tak, usilujeme o vlastní likvidaci. Nemám z nás lidí dobrý pocit,“ vyjádřil se k tématu Ladislav Pruša.

„Toto se nazývá ekoteroristický ekonomický atentát,“ uvedl Viktor Cieslar.

„Tahle instituce jednou zkrachuje tak jako tak, jen doufám, že ČR už u toho nebude. Už letos Sokolovská uhelná propustí 700 lidí kvůli neudržitelným cenám emisních povolenek. Pro tenhle region je to katastrofa a nikdo s tím nic nedělá,“ napsala Jana Kupčíková Sedláková.

„Odejít z EU a bude klid,“ přišel s doporučením Mirek Richter

„Myslím si, že celá EU jde do pekla. Nechápu proč, čím s debilnějším názorem a zákonem přijde člověk, více lidí tleská jako blázni. Čím jsou vyspělejší technologie a nepracuje se rukama, většinou hlavou, tak mnohdy ta hlava je zbytečná, takže produkuje úplně primitivní kecy, které nepatří do 21.století. A ještě je to zajímavý fakt, že normální člověk neprotestuje, ale přizpůsobí se lidem, kteří by se měli léčit na psychiatrii. Čest výjimkám.“ vyslovila se Edit Artimová Oravská.