Média si podala BIS v kauze špehování občanů. Čučkaři se brání: Seznam Zprávy manipulují informacemi

„Bezpečnostní informační služba reaguje na dnešní článek redaktora Janka Kroupy na webu Seznam Zprávy pod titulkem E-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Musíme jednoznačně odmítnout toto absurdní tvrzení uvedené v titulku a v článku rozvedené na základě manipulativních tvrzení,“ stojí v reakci BIS na informace Seznamu Zprávy.

Podle informací tohoto portálu se ve věci vytvoření e-shopu za 400 milionů korun pro prodej budoucích elektronických dálničních známek jednalo „o něco jiného“, totiž o sofistikovaný systém vytvářený podle pokynů českých tajných služeb. Ten měl kromě kontroly toho, zdali mají auta zaplacená dálniční poplatek, fotografovat i osoby nacházející se ve vozech.

Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík pro Seznam řekl, že v podrobnosti neznal, neboť zadavatelem zakázky na e-shop byl, podle jeho slov, Státní fond dopravní infrastruktury, a ne jeho ministerstvo. Informace o tom, že výsledem měl být systém, který by fotil i osoby v automobilech, údajně neměl.

„Podle mých informací si zpravodajské služby dávaly podmínky. Ty podmínky byly v režimech, to znamená v režimech utajení podle zákona. I kdybych je znal, tak o nich hovořit nemůžu. Jsou k dispozici na Ministerstvu dopravy,“ řekl bývalý ministr dopravy reportérovi Seznamu Zprávy.

Bezpečnostní informační služba na svých stránkách v reakci na reportáž Seznamu uvedla, že trvá na tom, že nepožadovala nic nezákonného.

„BIS trvá na tom, že v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění nepožadovala nic nezákonného. „Stejně jako v minulosti jsme i v tomto případě postupovali na základě zákona o zpravodajských službách, který nám dává oprávnění vstupovat do vybraných evidencí vedených státem,“ uvedl ředitel BIS Michal Koudelka. Podle něj je mimo jiné nepravdivá informace uvedená v článku Seznam Zprávy, že by BIS chtěla fotografie celé posádky vozů,“ řekla BIS s tím, že se mělo jednat o stejný typ fotografie, jako pořizuje Policie ČR v případě kontrol rychlosti osobních vozů.

„Při jednání s ministerstvem dopravy byla BIS nabídnuta pouze možnost získat přehledovou fotografii bez výřezu registrační značky. Jedná se tedy o fotografie, které měl systém sám získávat i bez požadavku bezpečnostních složek. „BIS žádala, aby v případě plnění svých zákonných úkolů, například v boji proti teroristickým hrozbám či nelegální migraci, mohla z připravované evidence získat potřebné informace o konkrétním sledovaném voze, jak je to možné například na letišti Václava Havla ,“ uvedl ředitel Koudelka,“ dodal BIS.

Česká kontrarozvědka také uvedla, že není v jejích silách, aby sledovala miliony aut projíždějících po dálnici.

„Nejenže nemáme žádný zájem na sledování běžných občanů, ale pokud bychom systém v odůvodněných případech využili, tak jedině pro ochranu České republiky a jejich občanů,“ cituje portál BIS ředitele služby Michala Koudelku.

Kontrarozvědka dodala, že s požadavky BIS na kontrolu automobilů byla seznámena Stálá komise pro kontrolu BIS Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ta údajně konstatovala, že požadavky služby jsou v souladu se zákonem a jsou opodstatněné.

Vyjádření generála Andora Šándora

Bývalý velitel vojenské zpravodajské služby generál Andor Šándor na svých sociálních sítích reagoval na probíhající kauzu slovy, že premiér Andrej Babiš se v ní nechová adekvátně svému postavení. Citoval přitom premiéra Babiše, který prohlásil, že chce, aby se ke kauze vyjádřila BIS. A to nehledě na to, že je to on, kdo civilní kontrarozvědku (BIS) úkoluje.

Podle jeho názoru je probíhající kauza také ilustrací toho, že v České republice nejde udržet tajemství.

„Je to lež, není to pravda. Je to nesmysl. Je pravda, že to bylo v tajném režimu. Ale žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že se k tomu vyjádří i Bezpečnostní informační služba,“ řekl premiér Andrej Babiš. (jde o systém nových dálničních známek). Trochu zvláštní požadavek premiéra, aby tajná služba hájila to, o čem rozhoduje vláda. Navíc je zřejmé, že v této zemi se skutečně neudrží žádná utajovaná informace. Ukazuje se, jak se dodržuje litera zákona o zpravodajských službách, která jasně říká, že je to vláda, kdo úkoluje BISku. Nebo si ex ministr Kremlík vymýšlí, že o tom nevěděl?!” napsal generál Šándor na svém Facebooku.

Předražená zakázka

Před několika dny došlo k výměně na postu ministra dopravy. Český premiér Andrej Babiš podal návrh na odvolání Vladimíra Kremlíka z postu. Českého premiéra k takovému kroku vedla předražená zakázka na e-shop pro elektronické dálniční známky za 400 milionů. Místo ministra dopravy nově zastává Karel Havlíček.