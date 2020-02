Boj s kritiky ji zocelí: Lipovská, nominovaná do vedení ČT, již ví, jak bude postupovat. Duka ekonomku hájí

Na úvod Lipovská prozradila, co ji zajímalo na studiu předmětu.

„Ekonomii jsem začala studovat během krize, která poprvé ve velké míře vyvolala otázky o podílu médií na fungování hospodářství. Při analýze veřejných rozpočtů jsem stále častěji narážela na problémy v hospodaření mimorozpočtových fondů včetně veřejnoprávních,“ uvedla.

Dodala, že od poloviny loňského roku ji nezávisle na sobě vybízelo ke kandidatuře do Rady ČT několik lidí, kteří se veřejnoprávními médii dlouhodobě zabývají, a jejichž odbornosti si cení.

„Začátkem ledna mě s návrhem zvážit nominaci na kandidáta do Rady ČT oslovila ČBK. Protože je pro mě osobně ČBK zárukou nestrannosti a hodnotového ukotvení, se kterým se ztotožňuji, předložila jsem své podklady i já,“ uvedla detaily.

Nechyběla otázka ohledně jejího možného postupu v Radě ČT.

Lipovská považuje za hlavní úkol detailně analyzovat hospodářskou situaci a dbát na to, aby hospodaření České televize bylo minimálně vyrovnané, ne-li přebytkové, a maximálně efektivní.

Pak nominantka v rozhovoru musela reagovat na informace o obavy novinářů, které se týkaly jejího napojení na Václava Klause staršího a jeho syna.

Ekonomka to označila za spekulace, kterým nerozumí.

„Já sama však píši a mluvím vždy výhradně sama za sebe. Pokud jde o to, zda se budu rozhodovat v Radě ČT podle svého vědomí nebo zda bude mé rozhodování kdokoli ovlivňovat, pak jednoznačně říkám, že se budu rozhodovat výlučně podle svého vědomí. Dělala jsem to tak doposud, budu to dělat i nadále a jediným korektivem kromě mého morálního kompasu je zákon o České televizi a platná česká legislativa,“ argumentovala svůj názor Lipovská.

V rozhovoru zaznělo i téma jejích zkušeností s Institutem Václava Klause (IVK), který ji nabídl možnost externí spolupráce po obhájení diplomky.

„ Za dobu své spolupráce jsem se podílela na řadě analytických i popularizačních textů především z oblasti hospodářské politiky, vystupovala jsem na odborných seminářích a podobně. Jakkoli už dnes nejsem spolupracovníkem IVK, ke spolupráci určitě docházet bude, protože IVK je respektované místo na poli české ekonomie,“ podotkla.

Zároveň ekonomka prohlásila, že s Václavem Klausem mladším nespolupracuje.

Došlo i na její výrok o tom, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií, který zveřejnil Deník N.

V rozhovoru Lipovská hned poznamenala, že rozlišuje dvě roviny tohoto problému.

„První je striktně ekonomická, rozlišující různé typy vlastnictví. Druhým je pak realita konkrétní země v konkrétním čase, kdy je v České republice existence veřejnoprávních médií jasně definována zákonem. Z pohledu teoretické ekonomie, který jsem ve zmíněném rozhovoru zmínila, vychází z definice tzv. veřejných statků, které má stát poskytovat zjednodušeně řečeno jen tehdy, pokud je nedokáže efektivně poskytovat soukromý sektor. Z tohoto hlediska například školství, zdravotnictví, doprava nebo právě televizní vysílání nejsou veřejnými statky. Na druhou stranu, televizní vysílání jako vysílání veřejné služby je statek tzv. veřejně poskytovaný, který existuje na základě suverénního rozhodnutí zákonodárců země. Ekonomové tak mohou diskutovat o tom, která forma provozování televize je z hlediska hospodárnosti nejefektivnější, ale zároveň musejí respektovat platnou legislativu. Osobně proto nepovažuji za zásadní a už vůbec ne svobodu ohrožující diskusi o samotné formě vlastnictví média veřejné služby,“ vyjádřila se Lipovská.

Jako věřící katolička Lipovská vysvětlila své vnímání víry v kontextu s nominací do Rady ČT. Domnívá se, že hájit křesťanské hodnoty v dnešní společnosti znamená, že ekonom i akademik neustále polemizuje.

„Jako křesťanský ekonom přirozeně kritizuji surogátní mateřství, tlak na uzákonění stejnopohlavních svazků nebo eutanázii. Z hlediska víry je pro činnost v Radě podstatná vůle hledat a hájit pravdu, usilovat o poctivost i osobní odpovědnost i tam, kde to bude nepopulární, nemoderní, nebo osobně nevýhodné. Jako ekonomovi mi pak víra pomáhá chápat základní principy světa a chrání mě před příliš prvoplánovým, výlučně na zisk a nárok orientovaným, neřkuli materialistickým přístupem,“ prohlásila Lipovská.

K nominaci Lipovské se negativně vyjádřil šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr, který ve svém článku s názvem „Otec Duka nepropadl kouzlu Hany Lipovské náhodou. Oba plují v temném protizápadním proudu“ Lipovskou nešetřil.

Ve svém článku Šafr odkazuje na rozhovor Lipovské s moderátorkou Janou Bobošíkovou pro XTV, kdy hovořila o iniciativě Milion chvilek jako o ohrožení parlamentní demokracie.

„Z jejího projevu není ani na vteřinu jasné, na jaký veřejný fenomén občanská iniciativa Milion chvilek reaguje. O Babišovi, zneužívání dotací a evropské ostudě našeho státu nezazní ani slovo. Nepoučený divák by mohl nabýt dojmu, že Milion chvilek je nejspíš tvrdě totalitní hnutí s násilnickými sklony. Hana Lipovská v souvislosti s Milionem chvilek naléhavě vyzývá, abychom lépe vychovávali naše děti k demokracii, aby pak nepodléhaly tak děsivým svodům,“ poznamenal Šafr.

Zároveň dodal, že Lipovská věští konec eura a že Evropská unie podle ní ohrožuje svobodu země a není ani trochu prostředím volného trhu.

„A právě tuto Hanu Lipovskou nominovali katoličtí biskupové pod vedením kardinála Dominika Duky do Rady České televize. V otevřeném dopise se proti tomuto návrhu postavila řada senátorů, přičemž s obzvláštní razancí proti Lipovské vystupuje Marek Hilšer. Na něj pak ostře reagoval na webu Echo 24 Daniel Kaiser a vyčetl mu drzost, s níž dělá z biskupů ‚senily‘, kteří nevědí, koho navrhli, a bagatelizuje názor Hany Lipovské na veřejnoprávní média. A jak jsme si už na to zvykli, názor na Echu je shodný s postojem Václava Klause juniora, který Lipovskou brání i džentlmensky jakožto křehkou ženu,“ podotýká Šafr.

Zdůraznil, že se za Dominika Duku už pár let stydí a po nominaci Hany Lipovské jeho znechucení z otce arcibiskupa zesílilo.

„Katolická církev má dostatek velkých a moudrých osobností, které by mohla vyslat do Rady České televize. Jenže Dukova církev, která vyznává zvláštní odrůdu víry, které v církvi říkáme katolicismus bez křesťanství, chce vyslat do veřejné instituce osobu, která šíří absurdní bludy a je hvězdou dezinformačních médií. Její souznění s Okamurou i s mnoha postoji komunistické strany není u Hany Lipovské žádná náhoda. Tyto postoje dobře zapadají do širšího rámce proruské a protizápadní propagandy, třebaže to od ní nejspíš není zlý záměr. Je to svedená osoba a své postoje zřejmě myslí upřímně,“ pokračuje Šafr.

„Není také náhoda, že paní Lipovskou milují prohradní média a sympatizanti Miloše Zemana. Náš přisprostlý prezident je sice neznaboh, ale zato si umíme představit Hanu Lipovskou s Jiřím Ovčáčkem, jak vedle sebe klečí na tridentské mši. Tento druh konzervativců má dost daleko k solidním a střízlivým toryům. Když biskupové prosazují do Rady České televize ostrého kritika občanských protestů proti estébáckému premiérovi, tak by měli vědět, že na Václavské náměstí i na Letnou vyrážely z mnoha míst celé farnosti. Neměli by už dále prohlubovat tragické rozdělení své vlastní církve. Ať paní Lipovskou nominuje Institut Václava Klause,“ podotkl komentátor.

Média rovněž informovala o tom, že se proti Lipovské se vyslovila Česká křesťanská akademie (ČKA) a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Dominik Duka na tuto situaci zareagoval a Lipovskou hájil. Na své Twitteru kardinál přišel i s porovnáním.

Celé současné tažení proti H. Lipovské mi už připadá, že není v souladu s Istanbulskou úmlouvou...🙃 — Kardinál Duka (@dominikduka) February 3, 2020

