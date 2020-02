Hampl: Nobelova cena pro Gretu? A proč jen jedna?

Na konci ledna agentura TT informovala o tom, že Greta Thunbergová a hnutí Fridays for Future byly nominovány na Nobelovu cenu míru. Podle agentury patří iniciativa Jensu Holmovi a Hakanu Svenneligovi z Levicové strany. Poslanci si myslí, že aktivistce a jejímu hnutí se pomocí minimálních zdrojů podařilo prosadit diskusi o problémech klimatu na nejvyšší politickou úroveň.

Poprvé na Nobelovu cenu míru byla Greta nominována v roce 2019 a to, že ji nedostala, považují švédští poslanci za nespravedlivé. Tehdy cenu obdržel etiopský premiér Abiy Ahmed, a to za iniciativu v urovnání pohraničního konfliktu s Eritrejí, jehož následkem v období od roku 1998 do roku 2018 o život přišlo více než 370 tisíc Eritrejců a 350 tisíc Etiopanů.

„Greta na Nobelovu cenu? A proč jen jednu? Měla by dostat Nobelovu cenu z fyziky, chemie, biologie a ekonomie. Ve všech těch oborech provedla naprostý převrat proti tomu, na čem vědci po staletí pracovali. A nepotřebovala k tomu ani minutu studia,“ komentoval na Facebooku Petr Hampl.

Svým postem sociolog vyvolal okamžitou reakci uživatelů sociální sítě, která byla kritická.

„Když Obama, tak proč ne Greta.. Zprofanovaná akce už..“ sdělil Slavomír Gottwald.

„Neopomíjel bych i Nobelovu cenu za literaturu, za skvělou pohádku o konci světa,“ reagoval Jaroslav Holeček.

„Já si myslím, že nejvíc by jí slušel Oscar a hned v několika kategoriích,“ uvedla svůj názor Martina Roulichová.

Ekoaktivismus Grety

Šestnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová je považována za jednoho z vůdců globálního environmentálního hnutí. Thunbergová začala v roce 2018 stávkovat u parlamentu své země místo toho, aby se účastnila patečního vyučování. Chtěla tím obrátit pozornost politiků na klimatické problémy. Následně začali školáci a poté i dospělí lidé z celého světa organizovat demonstrace za boj proti změnám klimatu.

Boj za klima se později vyhrotil vznikem hnutí Extinction Rebellion, což v překladu znamená Vzpoura proti vyhynutí. Stávkující se v Česku, Velké Británii, USA a jiných zemích snažili radikálními způsoby poukázat na ohromující následky globálního oteplování.