Praha chce dohnat rakouskou sestru. Vedení hlavního města ČR schválilo smlouvu o spolupráci s Vídní

Vedení Prahy v pondělí schválilo smlouvu o vzájemné spolupráci c Vídní. Informoval o tom na Facebooku primátor hlavního města Česka Zdeněk Hřib.

„Na radě jsme dnes schválili smlouvu o vzájemné spolupráci s Vídní. Už bylo načase!“ sdělil pražský primátor.

Podle Hřiba jde o spolupráci dvou hlavních měst ve 13 oblastech, včetně hospodaření s odpadem a bytové politiky. Hlavní město Rakouska primátor označil za velkou inspiraci pro Prahu díky tomu, že bylo označeno za jedno z nejlepších míst pro život.

„Naším cílem teď je, abychom ji (Vídeň, pozn. red.) postupně začali dohánět. Jak jsem říkal už v kampani, nechci, aby se naše děti odstěhovaly v dospělosti z Prahy pryč za lepším. I Praha musí být čím dál lepším místem pro život,“ uvedl Hřib.

Veřejná reakce na zprávu byla z větší části kladná.

„Praha, nejlepší místo pro život 2020!!! Pojďme na to!!!!” uvedl Honzík Rydl.

„Super.“ „Rozumný nápad,“ komentovali další uživatelé.

Některé komentáře, však byly i kritické.

„Co nabízíme Vídni my?“ ptá se Jiřina Máčelová.

„A co kdyby si i Praha dala za cíl stát se třeba do 10 let minimálně 3. nejlepším městem pro život? Nebo jaký je vlastně cíl Prahy? Má vůbec nějaký? Směřuje někam?“ reagoval Svatopluk Stoupa.

Žebříček kvality života D&L Partners

V loňském listopadu konzultační společnost D&L Partners sestavila žebříček nejlepších světových měst pro život. Oblastmi analýzy odborníků se staly hrubý národní produkt, dostupnost bydlení a lékařské péče či přístup ke vzdělání, zvláštní důraz přitom byl věnován společenské a ekonomické spravedlnosti.

Vídeň se tak dostala do elity a obsadila druhé místo – dostala se na místo Curychu. Na třetím místě byla Kodaň, následovala města Lucemburk a Helsinky. Praha se umístila na 13. místě, čemu přispěla bezpečnostní situace a také počet lékařů. Podle D&L Partners má česká metropole jednu z nejhustších sítí ordinací na celém světě.