Machinace okolo dražby anticeny pro Xavera Veselého. Arogance České televize přinese nezávislým médií balík

„Aukro aukci zrušilo. Prý pro porušení obchodních podmínek. Ještě před dvěma dny si na tom dělali reklamu na sítích. Kolegové to tam dali znovu, pokud to zase zruší, bude to umístěno na nějaký mezinárodní aukční server…“ prohlásil o zrušení dražby zlatého citronu moderátor Luboš Xaver Veselý na svých sociálních sítích.

Informace o tom, že portál Aukro zrušil dražbu anticeny za údajně podbízivé moderování politických diskuzí, která byla Xaveru Veselému udělena v přímém přenosu České televize, mezitím vyvolala nevoli na sociálních sítích.

Jedním z těch, kdo se ke zrušení dražby zlatého citronu vyjádřil, byl i člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

„Stažení Xaverova Citronu samotným Aukrem z aukce a dopis senátorů proti nominaci Hany Lipovské do Rady ČT – má stejný společný jmenovatel. Něco zakázat. Někomu v něčem bránit. Někoho zastavit. A to lidi nemají rádi,” napsal Petrov na svém Facebooku.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání následně upozornil na to, že zlatý citron se již na Aukru objevil znovu a jeho cena opět raketově roste.

„Na Aukru je Citron znova a lidi teď přihazují jako diví a na podporu Hany Lipovské vznikla petice, kterou přes víkend podepsalo 2 500 lidí. Pokud vznikne dojem, že jakákoliv skupina, ať jsou to media, politici, firma jako je Aukro nebo spolek, který se jmenuje Křesťanská akademie, se spojují proti jednotlivci, veřejnost se vždy postaví na jeho stranu. Útok se pak obrátí proti těm, kteří s ním začali,“ dodal mediální expert.

Moderátor Luboš Xaver Veselý předtím informoval, že jeho kolegové umístili zlatý citron na Aukro znovu a dodal, že pokud by došlo k opětovnému zrušení, byla by dražba umístěna na jeden z mezinárodních aukčních serverů.

Vyjádření Aukra ke zrušení aukce

Ke zrušení dražby zlatého citronu na Aukru se mezitím vyjádřil i sám portál. Prý se jednalo o přešlap jedné z pracovnic společnosti.

„Zdravím z Aukra a rovnou říkám, že si sypeme popel na hlavu. Xavera jsme chtěli podpořit, dražba anticeny nám přišla vtipná a trefná. V neděli však dorazilo oznámení ze strany uživatelky Aukra za porušení pravidel (příliš vysoká cena za doručení) a kolegyně ze zákaznické péče aukci rovnou aktivně smazala – jako to děláme s každou, která jakkoli porušuje pravidla obchodování. Nepřihlédla však ke všem okolnostem a k nevelké závažnosti hlášeného problému. Raději bychom řešili situaci pouze domluvou, ale stalo se. XTV jsme přidělili VIP účet, aukce je opět aktivní a my věříme, že o citron bude pořád zájem. Držíme mu palce,“ napsal portál Aukro.

Aukce zlatého citronu

V současné době dosahuje cena dražené anticeny, která byla Luboši Xaveru Veselému udělena v přímém přenosu České televize, více než 75 tisíc korun českých.

„Produkt obsahuje zlatý citrón, žluté tvrdé desky s logem Ceny Trilobit a list s textem dle fotografie, včetně podpisu ředitele soutěže, předsedy poroty a místostarosty města Berouna. Částka z této aukce bude jako výtěžek darována na transparentní účet XTV s.r.o., kde pomůže rozvoji nezávislé internetové televize XTV a kanálu Xaver Live,“ stojí v popisu dražby zlatého citronu na Aukru.

„Anticena“ pro Xavera za moderování

Moderátor XTV a Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý si na konci měsíce ledna přišel osobně převzít „anticenu“ za údajně nevyhovující vedení politických debat v médiích.

„Porota uděluje zcela zvláštní cenu Zlatý citrón 2020. Tentokrát za úroveň vedení televizních debat. (…) Porota udílí zvláštní cenu citrón Luboši Xaveru Veselému za podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV, otevřeně projevuje své sympatie či antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu. Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase,“ zaznělo během udělování ceny v přenosu České televize.

Moderátor předávání „cen“ poté vyzval, aby si „ocenění“, jimiž kromě Luboše Veselého byl i majitel TV Barrandov Jaromír Soukup a Michaela Jílková, přišli pro ceny. Podle všeho ale neočekával, že se někdo dostaví. Xaver Veselý vstal a došel si pro „anticenu“. Následně dostal prostor pro svůj komentář.

„Jsem tady rád, pane moderátore. (…) Jsem rád, že si tuhle cenu můžu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. (…) Děkuji všem, kteří sledujete XTV, děkuji všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém kanálu Xaver Live. Mám z toho radost. Děkuji vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na mé projekty a na mé moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám ukázali cestu, kdybyste jakýmkoli hlasem, jakoukoli připomínkou nám řekli, jak to máme dělat. Zatím takový hlas od vás nevzešel. Místo toho se nás tvůrce tady snažíte zostudit za vydatné podpory České televize,“ řekl v přenosu České televize Veselý.

„Tento projekt (XTV – red.) vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuji. Vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel Veselý své vystoupení během převzetí anticeny.