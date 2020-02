„Evropská unie se bojí dalších odchodů. Chce utahovat státům šrouby.“ Komentátorka Stonjeková promluvila o brexitu

„Je sice pravda, že to loučení v Evropském parlamentu bylo dojemné. (…) Bylo hezky vidět ty brečící poslance a poslankyně, jak utírali slzy do šály s britskou a evropskou vlajkou. Napadlo mě, že politik, který dlouhodobě neposlouchá vůli a přání svých voličů, tak tomu nakonec zbydou jenom oči pro pláč. To jsme v tom Evropském parlamentu viděli,“ prohlásila Karolína Stonjeková.

Evropská unie by se z brexitu měla poučit tím, že začne víc naslouchat přáním voličů, říká.

„Podle mě hlavní poselství z celého toho představení v Evropském parlamentu je, že politici by měli více poslouchat přání svých voličů, aby příště nemuseli takhle plakat,“ dodala.

Moderátor Luboš Xaver Veselý upozornil na nedávný televizní rozhovor bývalého prezidenta Václava Klause pro slovenskou televizi TA3, kde Klaus říkal, že po brexitu se vůbec nic nestane.

Bývalý český prezident v rozhovoru pro TA3 také zmínil, že odpůrci brexitu vedli lživou kampaň o tom, jak katastrofální následky bude pro Velkou Británii brexit mít.

„Souhlasíte s tím, že se nestane vůbec nic?“ tázal se Veselý komentátorky.

„Já si myslím, že se stane. Už vlastně celá ta brexitová debata, která byla hodně vzrušená – to, jak se to evropští politici snažili Velké Británii osladit, aby se nedej bože do budoucna nestalo, že budou nějaké další exity s různými předponami, tak to samozřejmě naznačuje, že oni z toho mají obavy a mají strach," uvedla komentátorka.

Stonjeková brexit označila za první varovný signál pro Evropskou unii před tím, že by se o opuštění EU mohly snažit i další země. Podle jejího názoru je možné, že se některé politické síly budou v rámci unie snažit o „větší utužování struktur“. „Otázka je, jak se jim to povede právě tváří v tvář vůli těch voličů, o kterých jsme mluvili,“ zmínila.

V závěru debaty o budoucnosti Evropské unie Stonejková s Xaverem hovořila o bývalém belgickém premiérovi Guy Verhofstadtovi. Ten ve svém projevu k brexitu prohlásil, že je důležité se z brexitu poučit a dát státům ještě méně prostoru k manévrování v rámci exitující unie.

„To ve skutečnosti žádné ponaučení není, ale je to jen pokračování toho, co vedlo k odchodu Velké Británie a pokračování toho, co lidi vede k tomu, že stále méně věří evropským strukturám. (…) To je jasné všem, kromě pana Verhofstadta,“ uzavřela komentátorka téma.