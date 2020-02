Ševčík: Zelení magoři bojují proti zdravému rozumu. Němci se proberou až po dvou třech blackoutech

Miroslav Ševčík poskytl rozhovor pro portál Parlamentní listy, kde se věnoval tématu ekologického aktivismu a budoucnosti evropského hospodářství.

Podle jeho názoru činnost ekologických a klimatických aktivistů povede k tomu, že Evropa přijde o svoji konkurenceschopnost na mezinárodním ekonomickém poli, což zapříčiní ztráty, které ponesou obyvatelé Evropské unie.

„(…) to, co se děje v posledních letech v souvislosti s tzv. ekologizací a v souvislosti svatého boje proti globálnímu oteplování považuji za boj proti zdravému selskému rozumu. Zelení fanatici napříč Evropou ovládají politické mechanismy a ve svém křížovém tažení za ekologizaci se začali přičiňovat o nastartování procesů, které povedou ve svém důsledku již ve střednědobém časovém horizontu ke ztrátě konkurenceschopnosti zemí Evropské unie v rámci světové globální ekonomiky. V konečném důsledku to odnesou spotřebitelé zemí Evropské unie, kteří budou muset platit vyšší náklady spojené s naprosto neefektivními a scestnými procesy, které bude nutno realizovat při plnění dogmatických cílů ekohysteriků, třeba v oblasti elektromobility,“ prohlásil ekonom Miroslav Ševčík a dodal: „Fanatici elektromobility se možná probudí, až Německem projedou dva až tři blackouty.“

Podle jeho názoru není možné vytvářet technologický pokrok na základě nesmyslných regulací. S jejich pomocí nevznikají pracovní místa, respektive vznikají pracovní místa zbytečných úředníků a byrokratů, řekl.

„Obávám se, že fanatické, nikým nevolené politiky typu současné šéfky Evropské komise soudružky Leyenové a dalších zelených ideologů je nemožné přesvědčit o devastujících účincích spoušti, kterou postupně vyvolávají. Již teď je zřejmé, že jen velmi těžko budeme držet své pozice v tradičním automobilovém průmyslu. Současná německá zelená ideologie velmi silně připomíná nebezpečné ideologie vzniklé na tomto území ve 20. a 30. letech minulého století,“ myslí si přední český ekonom.

V této souvislosti také zmínil, že se nesmíme nechat „ukolébat“ řečmi o tom, že žijeme v mírové době. Proti „zeleným fanatikům“ je podle jeho názoru nezbytné postavit pevnou hráz.

Ševčík rovněž upozornil na případy z minulosti. Konkrétně věnoval pozornost lidem, kteří bránili zásahu proti kůrovci na Šumavě, jenž se údajně kvůli tomu později rozšířil i do dalších oblastí.

„Připomeňme si kůrovcovou kalamitu, která byla odstartována přivazováním fanatiků z různých ekoteroristických spolků na Šumavě, kdy pak jihozápadní proudění přeneslo nákazu na lesy na Českomoravské vrchovině, Jeseníky, Beskydy a další oblasti v České republice. Myslím si, že již dost bylo těchto zelených magorů,“ dodal.

Čeští politici by, podle jeho slov, neměli brát ohledy na ekologickou politiku rozšiřovanou Evropskou unií.

„Politici v České republice by v žádném případě neměli podléhat fantasmagoristickým koncepcím přicházejícím sem z Evropské unie, ale neměli by ani podléhat mocenskému nátlaku německých a francouzských politiků,“ uvedl Ševčík, jenž později Evropskou unii označil za strůjce „ekoteroru“. V činnosti Evropské unie se bude, slovy ekonoma, prohlubovat již existující demokratický deficit.

O eko-Gretě a komunistické internacionále

Klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou Ševčík označil za „psychicky nemocnou mladou dívku bez vzdělání“, která je zneužívána.

„Je tragikomické, až tragické, že dostává prostor na všemožných mezinárodních panelech, kde dříve vystupovali spíše zasloužilí nositelé Nobelových cen, než takové nedochůdče. (…) Většina jejich (ekologických spolků – red.) reprezentantů se již předvedla tím, že mají hlavy prázdné, brojí proti údajným klimatickým změnám, ale nedovedou vysvětlit jak to, že řádově před tisíci lety byla část Grónska zelená a ne pod ledem jako nyní, kdy dochází k tzv. globálnímu oteplování. Nedovedou vysvětlit, čím to je, že v současnosti je na Antarktidě více ledu, než tomu bylo před třiceti až čtyřiceti lety. Nedovedou vysvětlit, proč před mnoha tisíci lety bylo na Antarktidě tepleji, než je nyní, i když v té době nemohla o jakémsi vlivu člověka na klima být ani řeč. Bohužel, všechna tato fakta zamlčují i mnozí rádoby vědci, kteří očekávají, že se svezou na módní vlně tzv. klimatické změny a získají granty a další finanční prostředky na svatý boj proti novému nepříteli lidstva,” řekl pro Parlamentní listy.

V závěru rozhovoru se Miroslav Ševčík podělil o to, že mu soudobí zelení aktivisté z různých organizací připomínají komunistickou internacionálu.