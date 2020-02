„Je to z principu.“ Česko hodlá žalovat Brusel kvůli pozastaveným dotacím pro Agrofert

Tomanův návrh vláda schválila již v pondělí na svém zasedání. Dotace byly dříve pozastaveny kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Konkrétně šlo o platby v rámci Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí 2019. Celkem se jednalo o částku téměř 247 tisíc eur (6,3 milionu korun).

„Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s pozastavením části průběžných plateb,“ stálo v dokumentu, který v pondělí projednávala vláda.

„Je to z principu. Přestože Evropská komise řekla, že vyjma jednoho projektu je proplatí, chceme celkové rozhodnutí o neproplacení zažalovat. Nesouhlasíme s některými technickými detaily,“ cituje Deník N mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého.

Minulý týden Evropská komise během jednání s představiteli ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) proplacení většiny dotací pro projekty Agrofert schválila. Výjimkou je pouze jeden projekt za 1,6 milionu korun. Podle ministerstva zemědělství je ale žaloba věcí principu.

Podat žalobu doporučil i zemědělský intervenční fond. „V rámci řízení by měl přezkoumat existenci důvodu pro pozastavení plateb,“ uvedla mluvčí fondu Lenka Rezková.

Svůj holding Agrofert Andrej Babiš převedl v únoru 2017 do svěřeneckých fondů. Učinil tak v souladu s novelou o střetu zájmů (tzv. lex Babiš), podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám.

Nicméně na konci listopadu dospěla právní služba Evropské komise k závěru, že se Babiš nachází nadále ve střetu zájmů, jelikož má vliv na rozdělování dotací a sám má zájem na úspěchu firmy. Kvůli zjištění Komise hrozí, že by Česko možná muselo vrátit několik stovek milionů korun. S audity Komise zásadně nesouhlasí premiér, který opakovaně uvedl, že není ve střetu zájmů a Česko nebude muset peníze vracet.

Auditní proces nadále trvá. Dne 29. ledna došlo k jednání zástupců Komise se Státním zemědělským intervenčním fondem a ministerstva zemědělství, na kterém došlo ke zmiňovanému odblokování dotací pro Agrofert. Během února má Komise zpracovat výsledky tohoto jednání, k čemuž se Česko bude moci opět vyjádřit. Za dalších šest měsíců by Komise měla předložit konečné znění zprávy.

Pokud by české úřady nesouhlasily s jejím výsledkem, mohlo by následovat smírčí řízení nebo v krajním případě by Česko mohlo podat na rozhodnutí žalobu.