Odplata za upřímnost. Proč se ve skutečnosti Hana Lipovská stala kamenem úrazu pro zastánce ČT?

Před několika dny byl uveřejněn dopis, v němž skupina senátorů vyzvala Českou biskupskou konferenci, aby odvolala kandidaturu Hany Lipovské do Rady ČT. Politický komentátor Dušan Šrámek podrobně vysvětluje, proč analytička Institutu Václava Klause není vhodnou kandidátkou pro představitele liberálního progresivního proudu.

Otevřený dopis skupiny senátorů členům České biskupské konference byl uveřejněn 30. ledna, kde se řada senátorů postavila proti kandidatuře ekonomky a analytičky Hany Lipovské, jež se uchází o místo v Radě České televize. Hned na začátku autoři dopisu, jehož iniciátorem byl senátor Marek Hilšer, vyčítají Lipovské její názor ohledně účelnosti existence veřejnoprávních médií. Poukazují na to, že tato pozice paní Lipovské je údajně v protikladu s podstatou demokratické společnosti, a proto navrhují České biskupské konferenci, aby kandidaturu Hany Lipovské stáhla.

Politický komentátor Dušan Šrámek ve svém článku pro časopis Reflex poukazuje na to, že záminkou ke kritice Hany Lipovské ze strany řady politiků se stala její prohlášení, v nichž se ekonomka přiznala ke svému nízkému zájmu o televizi, která je jí totiž lhostejná. Šrámek však nepovažuje tento důvod za klíčový a tvrdí, že skutečnou příčinou je postoj Lipovské vůči samotné roli veřejnoprávní televize. Lipovská totiž zastává názor, že úloha, kterou v současnosti plní veřejnoprávní média, může být klidně převzata komerčními stanicemi. Navíc analytička hovoří o tom, že by monopol veřejnoprávních médií v otázce poskytování určitých projektů mohl by být nahrazen konkurenčním systémem na základě výběrového řízení.

Ideologické nepřátelství a politizace veřejnoprávních médií

„Difamovat někoho jen proto, že si klade takové zcela legitimní otázky, je obyčejná drzost a neomalenost. Nemluvě o tom, že je úlohou moci výkonné a zákonodárné se takovými otázkami zabývat a že Rada ČT má ze zákona úplně jiné úkoly a pravomoci,“ píše Šrámek. Neméně důležitou příčinou tvrdé opozice vůči kandidatuře Lipovské může podle Šrámka sloužit i její kompetence ve finanční oblasti.

„V bažině, v jaké se pohybují finanční toky v molochu na Kavčích horách, potřebuje Rada ČT někoho takového jako pes drbání, což se ukazuje při projednávání zpráv o hospodaření ČT ve volebním výboru, respektive ve sněmovně. Že by Lipovská vadila proto, že by mohla televizním kouzelníkům koukat pod prsty?“ položil si otázku Šrámek.

Šrámek podrobil značné kritice i pokus senátorů odůvodnit své prohlášení demokratickými principy a snahou zabránit politickým zásahům určitých skupin. Jedná se totiž podle odborníka právě o politický nátlak ze strany této skupiny senátorů, mezi nimiž jsou Tomáš Goláň, David Smoljak, Alena Dernerová, Jiří Dientsbier a další. Politický expert zdůrazňuje skutečnost, že Hana Lipovská nemá v podstatě žádnou vazbu na politické skupiny. Podle něj je nepřízeň spíš vyvolána konzervativními názory Lipovské, jež se nehodí do krámu zastáncům liberálního, progresivistického proudu.