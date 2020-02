„USA roky bezostyšně lžou o válce v Afghánistánu.“ Fiala nabízí novou strategii vůči islámskému světu

Spojené státy nedokázaly zajistit stabilitu a dlouhodobý rozvoj v Afghánistánu, přestože celou dobu tvrdily pravý opak. Český poslanec Radim Fiala sdělil, že toto potvrzují slova šéfa americké vládní agentury Johna F. Sopka, jenž je generálním inspektorem pro obnovu Afghánistánu. Jedná se především o falsifikaci údajů týkajících se amerických vojenských ztrát, zlepšení situace v oblasti školství a vzdělání, stejně tak byly zfalšovány údaje ohledně zvýšení délky dožití.

„Je-li řeč o lživosti, bavíme-li se o lžích, nejde jen o konkrétní programy. Jedná se o lhaní skrze vynechávání faktů. Ukázalo se, že všechny špatné zprávy posledních let byly zatajeny,” uvádí slova Johna Sopka ve svém příspěvku český politik.

Dále Fiala připomíná ten fakt, že Spojené státy poskytovaly pomoc islámským teroristům v Afghánistánu, kteří bojovali proti sovětským vojskům v 80. letech. Navíc tvrdí, že měly kontakt s Usámou bin Ládinem. V současné době USA pokračují ve své podpoře radikálních islámských skupin a hnutí, tvrdí Radim Fiala. Jako příklady uvádí americké angažmá v Sýrii, kde Washington poskytoval pomoc radikální opozici, podporu Muslimskému bratrstvu v Egyptě a dlouhodobou podporu Saúdské Arábii, jež ve svých řadách protěžuje wahhabity.

Selhání americké mise na Blízkém východě

Český poslanec hodnotí negativně i celkové výsledky amerického angažmá v regionu. Jednou z fatálních chyb je podle něj likvidace sekulárního režimu v Iráku stejně jako v Libyi a destabilizace situace v Sýrii, čímž USA výrazně přispěly ke vzniku a expanzi Islámského státu.

Válka proti terorismu je podle slov Fialy pouhou zástěrkou, zatímco ve skutečnosti probíhá okupace cizích suverénních zemí a svržení legitimních vlád. Nejzhoubnějším důsledkem je šíření nenávisti vůči západním státům, které se spolu s Američany podílejí na těchto kampaních.

„Ve vztahu k islámskému světu bychom se měli chovat ve stylu ,žít a nechat žít’ – tedy my bychom se neměli plést do jejich věcí a současně musíme trvat na tom, aby oni se nepletli do našich,“ vyjádřil svou ideu Fiala. Důsledkem toho, že jsme se dlouhá léta před tím chovali právě naopak, je migrační krize, uvedl Fiala.

Místopředseda SPD se rázně staví proti tomu, aby čeští vojáci i nadále pobývali v zahraničí. Podle něj by neměli hájit cizí imperiální zájmy, ale bránit svůj vlastní stát.