Půjde o státní převrat? Schwarzenberg posílá Chvilkařům jasnou výzvu: Když vládci neposlouchají, tak se musí…

V rozhovoru se Schwarzenberg pustil do kritiky lidí a také politiků, kteří přirovnávají Evopskou unii ke třetí říši. Podle jeho slov tito lidé nevědí, o čem mluví nebo šíří vědomě demagogii s tím, že tohle ovšem velmi nepůsobí.

„Dneska už ani psa od kamen neodlákáte takovými šplechty. To je úplná blbost, která na mladé lidi už vůbec nepůsobí. Před padesáti lety využili strach před Němci komunisté, aby mohli začít budovat železnou oponu, ale dneska už to nefunguje,“ míní Schwarzenberg s dodatkem, že lidé jezdí do Německa studovat, a pouze někteří lidé jeho generace si neustále stěžují.

Neschopnost spolupráce

Kromě jiného promluvil i o současném premiérovi Andreji Babišovi. Toho označil za člověka, který žádnou korupci nepotřebuje, jelikož „ať kamkoliv zavolá, vykonají úředníci, co chce“. „To už není korupce. To je metakorupce,“ vyjádřil svůj názor bývalý ministr zahraničí.

Rada od Schwarzenberga

Za velkou chybu považuje to, že opoziční strany nejsou schopné se spojit a spolupracovat. Podle jeho mínění by do takové spolupráce měly jít. „Smutné je poslouchat nového předsedu lidovců Mariana Jurečku, který zřejmě chce jít samostatně a neposlechl Petra Pitharta, který lidovce vyzýval ke spolupráci s ostatními,“ dodal.

Zmínil také svou stranu TOP 09, která má nové vedení – Markétu Pekarovou Adamovou. Sám Schwarzenberg věří, že se pod jejím vedením může odrazit strana vzhůru. Uvedl však, že by bylo lepší, pokud by se spojila s ostatními. Bývalý ministr zahraničí míní, že by to mohlo fungovat se STAN, lidovci či ODS. K poslední zmíněné straně uvedl, že je jistý problém v tom, že občanští demokraté se zatím nerozhodli být proevropskou stranou.

„My jsme výrazně proevropští a od toho neustoupíme. A se stranou, která má k EU vztah, řekněme, vachrlatý, je těžké být v partnerství,“ dodal.

Kromě toho řekl pár slov také k demonstracím na Letné, které organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. V této souvislosti dal jistou „radu“ samotným demonstrujícím.

„Nestačí demonstrace na Letné. Když neposlouchají, tak se musí jít na Hrad. A pod okny se ozvat. Ne postávat v podhradí,“ uvedl.