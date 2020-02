„Událost, o které nemáme vědět.“ Sociolog Hampl se pozastavil nad projevem Zuckerberga, který zamlčela česká média

Svůj příspěvek začíná sociolog prohlášením, že pokud se odehraje ve světě významná událost, velká česká média ji „prostě zcenzurují“. Podle Hampla tomu tak bylo naposledy tehdy, kdy nás uchránila před informacemi o lidovém nadšení a bujarých oslavách brexitu.

Hampl přiložil ke svému příspěvku odkaz na článek, ve kterém se o prohlášení generálního ředitele sociální sítě informuje. Zuckerberg totiž v pátek 31. ledna prohlásil na Technickém summitu v Silicon Slopes v Utahu, že Facebook ruší svoji politiku ohledně stupňující se cenzury a zavazuje se, že „stojí za svobodou slova“.

Odstraňování obsahu

Portál reformy.cz odkazuje na Daily Mail, podle něhož Zuckerberg řekl, že na sociální síti se sice bude i nadále obsah odstraňovat, ale pouze ten, který je opravdu škodlivý. Dle jeho slov je nutné držet se za určitou hranicí. A právě na tuto informaci zareagoval český sociolog.

„Další událostí, o které nemáme vědět, je Zuckerbergův projev, ve kterém se omluvil za cenzuru a slíbil, že Facebook bude svobodným prostorem za nejrůznější politické názory,“ napsal na sociální síti.

Dodal však, že se jako občané Česka nemáme radovat předčasně. Dle jeho slov se to totiž českého Facebooku týkat nebude s dovětkem, že „stejně jako americké velvyslanectví v Praze dosud agresivně tlačí obamovsko-sorovskou agendu, bez ohledu na to, kdo je v Americe prezidentem“.

Logické jednání

Podle sociologa je jednání zakladatele Facebooku logické. „Není to dlouho, co musel osobně vysvětlovat republikánským kongresmanům, proč jsou jejich příznivci blokováni. A mezitím se v Americe rozbíhá diskuze o případném znárodění Facebooku Corporation. A víme, že příslušníci nové aristokracie jsou všechno, jenom je ne bojovníci (to starý Soros je ještě z jiného těsta),“ napsal.

Hampl napsal, že pokud Zuckerbergovo rozhodnutí vydrží, pak dojde k výraznému posunu mocenských poměrů ve Spojených státech. Dodal, že to však zatím není jisté. „Je představitelné, že Soros přijde s něčím ještě silnějším,“ napsal.

„Opět to ukazuje, že žijeme ve světě, kde je možné analyzovat základní trendy, nicméně dění je chaotické a jednotlivé události naprosto nepředvídatelné,“ uvedl závěrem sociolog Hampl.