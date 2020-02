Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací. Ondráček se ptá: Kolik skončí v kapsách neziskovek?

Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček ve svém příspěvku na Facebooku porovnal výdaje, které Česko plánuje poslat Číně a WHO na boj s koronavirem a peníze, které půjdou do Maroka na zvládání migrace. Podívejte se na jeho aritmetiku.

Zdeněk Ondráček na svém profilu na Facebooku sdílel zprávu o tom, že Česko pošle Maroku 94 milionů na zvládání migrace. Konkrétně je to část velkého peněžního daru v celkové výši třicet milionů eur (750 milionů korun), který uhradí Německo a státy V4. Česko z této částky zaplatí 94 milionů korun. Informoval o tom ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Peníze na společný migrační projekt pěti států jsou určeny na dva hlavní účely. Jedním pilířem je podpora rozvoje a druhým ochrana hranic. Jak uvádí ministerstvo zahraničí, peníze jsou určeny na posilování kapacit, struktur a mechanismů s cílem zvládat krizové migrační situace a bojovat proti nelegální migraci, převaděčství a obchodování s lidmi.

Uvádí se, že finance budou poskytnuty skrze mezinárodní organizace: německou Společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a Mezinárodní středisko pro rozvoj migrační politiky.

Ve svém příspěvku Ondráček připomněl, že ještě nedávno premiér Andrej Babiš oznámil, že Česko vyčlení Číně finanční pomoc na boj s koronavirem. Jde o 10 milionů korun. Dříve finanční pomoc navrhoval český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Podle něj by 10milionová částka mohla směřovat na nákup zdravotních pomůcek.

„Dopoledne jsem mluvil s čínským velvyslancem o humanitární pomoci Číně. Zítra vládě navrhnu, abychom uvolnili až 10 milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek. Do této akce chceme zapojit i české firmy. Čína potřebuje naši pomoc v boji s koronavirem a jeho šířením,“ sdělil Petříček na Twitteru.

Dopoledne jsem mluvil s 🇨🇳 velvyslancem o humanitární pomoci Číně. Zítra vládě navrhnu, abychom uvolnili až 10 milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek. Do této akce chceme zapojit i české firmy. Čína potřebuje naši pomoc v boji s #coronavirus a jeho šířením.🤝 — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 2, 2020

„Čína to samozřejmě zvládne i bez nás, ale jde o gesto,“ okomentoval zprávu Ondráček.

A pokračuje: „Na zvládnutí migrace jen do Maroka pošleme 94 mil. Kč. Z toho mi vyplývá, že migrace je pro nás 9,5 nebezpečnější než koronavirus. Osobně by mne však zajímalo, kolik milionů se cestou do Maroka zakutálí do kapes neziskovek.“

S Ondráčkem souhlasí i Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).

„Z kapsy vyhodíme skoro sto mega? A na co? Aby se tzv. neziskovky napakovaly, přičemž efekt bude NULOVÝ. Kdo potřebuje pomoc, jsou především české nemocné děti a senioři. Ti mají prioritu. Když chtějí blbci dělat charitu, ať ji dělají za své,“ napsal na Twitteru.