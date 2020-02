„Senátoři kontra Hana Lipovská.“ Advokátka Čírtková poukázala na opomíjené aspekty kauzy dopisu

Advokátka Monika Čírtková se na svém profilu na Facebooku věnovala situaci mezi skupinou senátorů a Hanou Lipovskou. Před několika málo dny byl totiž zveřejněn dopis, ve kterém tato skupina senátorů vyzvala Českou biskupskou konferenci, aby kandidaturu Lipovské do Rady ČT odvolala.

„Senátoři kontra Hana Lipovská,“ začala svůj příspěvek advokátka. Uvedla, že by ráda upozornila na jisté opomíjené aspekty kauzy dopisu 19 senátoru České biskupské konferenci, který se týkal nominace Hany Lipovské do Rady České televize.

„Zaprvé by nemělo ujít naší pozornosti, že ta údajně zastydlá, zkostnatělá, patriarchát konzervující katolická církev bez mrknutí oka nominuje do významného mediálního orgánu ženu, která ještě nedosáhla třiceti let,“ píše v příspěvku advokátka.

Co stačilo biskupům

Jak uvádí Čírtková, „ctihodným pánům biskupům“ zřejmě stačily charakteristiky této ženy, její čistý morální profil, vzdělání, odborná erudice, publikační činnost a vyjadřovací schopnosti a nenechali se svazovat žádnými předsudky. Čírtková vyjádřila naději, že to české feministky, které se dožadují vyššího zastoupení žen v různých funkcích, ocení a „Jeho Excelence pan kardinál za to od nich obdrží nějakou cenu“.

Kdo však podle Čírtkové cenu nedostane, jsou senátoři. Uvedla taková jména, jako Marek Hilšer, Lukáš Wagenknecht či Václav Láska. „Snažit se standardně nominovanou kandidátku odstřelit už před volbou, to se jen tak nevidí. A odstřelit ji chtěli proč? Protože si dovolila vyjádřit nějaké názory, které se jim - považte – nelíbí,“ píše v příspěvku advokátka.

Čírtková uvádí, že je přitom mezi kandidáty do rady jistě více jmen, která se senátorům nelíbí. Za jistou „náhodičku“ považuje to, že si pro svůj dopis vyberou mladou ženu.

„A vůbec, jak to, že ty milé české sympatické feministky neslyšíme? Unikl mi snad jejich otevřený dopis senátorům, v němž se postavily na stranu Ing. Lipovské, čelící bezprecedentní dehonestaci jen proto, že vstoupila do veřejné diskuse?“ táže se advokátka.

Upozornění od Čírtkové

Dodává, že by chtěla upozornit všechny „zapálené zastánkyně genderové vyváženosti“, že v patnáctičlenné radě zasedá aktuálně jediná žena. Uvádí, že pokud se už nějaká další žena rozhodne kandidovat, učiní z ní senátoři předmět otevřených dopisů.

„Jak je vůbec možné, že si takto počínají politici, kteří mají jinak plná ústa demokratických zásad? A kdy se tedy Ing. Lipovské všechna ta Fóra 50% a podobné slety zastanou?“ pokládá další otázku, na kterou však záhy odpovídá. Čírtková uvádí, že zná odpověď, která zní „nikdy“, protože není jejich.

„Takhle kdyby se někdo otřel o nějakou genderovou pracovnici, která nenávidí muže, to by bylo kraválu,“ píše advokátka s tím, že se „tyhle čarodějnice“ slušné vzdělané ekonomky, která dle jejích slov nic neprovedla, nezastanou a musí to udělat sbor biskupů.

„Alespoň zase o něco lépe víme, s kým máme tu čest,“ uzavřela téma Čírtková.

Otevřený dopis

Otevřený dopis skupiny senátorů členům České biskupské konference byl uveřejněn 30. ledna. V něm se řada senátorů postavila proti kandidatuře ekonomky a analytičky Hany Lipovské, jež se uchází o místo v Radě České televize. V samotném začátku vyčítají autoři dopisu, jehož iniciátorem byl senátor Marek Hilšer, Lipovské její názor ohledně účelnosti existence veřejnoprávních médií. Poukazují na to, že tato pozice paní Lipovské je údajně v protikladu s podstatou demokratické společnosti, a proto navrhují České biskupské konferenci, aby kandidaturu Hany Lipovské stáhla.