Xaver a Lipovská postoupili do užší nominace Rady ČT a vystrašili Šarapatku. Pátá kolona Putina o krok blíž k cíli, píše

Český publicista, novinář, politický komentátor a člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k tomu, kdo postoupil do užší nominace dané rady.

Vypadá to, že Šarapatka příliš není nadšen tím, že moderátor Luboš Xaver Veselý a ekonomka Hana Lipovská postoupili do užšího výběru.

„Klaus „junior“ má radost. Pátá kolona Putina zas o krok blíž k cíli,“ napsal člen Rady ČT a následně ve svém statusu citoval slova zakladatele hnutí Trikolóry.

„Dobrá zpráva ze Sněmovny a jejího volebního výboru: Do užší nominace radních státní televize prošli jak Luboš Xaver Veselý, tak Hana Lipovská. Blahopřeji a děkuji racionálním poslancům z výboru,“ napsal Václav Klaus mladší dnes na sociální síti.

Šarapatka však zmínil i jiné Klausovo prohlášení, a to z října minulého roku, kdy se syn českého exprezidenta vyjadřoval o veřejnoprávním médiu: „Jedná se o státní televizi – slovo veřejnoprávní je mistrovskou marketingovou floskulí, která nic reálného neznamená – tak ji má ovládat stát.“

Ve svém statusu pak Šarapatku uvedl i to, co moderátor Veselý prohlásil v XTV: „Mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausi. Až budou volby, máte jistý jeden hlas.“

Reakce na sociální síti

V komentářích pod příspěvkem Šarapatky se objevilo několik komentářů. Lidé s ním souhlasili.

Někteří dokonce psali, že to nebudou komentovat. „Nemůžu komentovat. Byla bych velmi sprostá.“

Pár jedinců se dokonce nebálo ani „odvážných“ prognóz: „Blíží se doba, kdy se ČT přejmenuje na ČVT (Česká vládní televize) a v novém logu bude portrét Babiše. A generálním bude mladý Klaus.“

Jiné zase zajímalo, kdo další se ještě dostal do užšího výběru.

Kromě souhlasných komentářů se objevily i neutrálnější, či opačné, názory.

„Jsou tam rozmanitá jména a myslím, že to bude zajímavé,“ napsal jeden z uživatelů.

Kandidatura do mediálních rad

V současné době probíhá kandidatura do mediálních rad veřejnoprávní České televize a veřejnoprávního Českého rozhlasu. O místo se uchází přes sto lidí.

Pokud jde o volbu do Rady ČRo, o místo se v tomto případě ucházelo celkem 32 lidí. Členové daného výboru však okruh kandidátů zúžili tajným hlasováním, a to pouze na šest osob. Vychází tedy, že na jedno místo připadají vždy tři kandidáti.

Do užšího výběru postoupili tedy ředitel Národního muzea Michal Lukeš, historik Jaroslav Šebek, nynější předsedkyně rady Hana Dohnálková, jazykovědkyně Markéta Pravdová, galerista Marek Pokorný a ředitelka českého výboru Židovského národního fondu Zoša Vyoralová.

Co se týče Rady ČT, zde mělo zájem o místo až 86 osob. I u ČT byl počet uchazečů zmenšen, a to na osmnáct lidí. Na jedno místo tak připadají tři kandidáti. Podle nejnovějších informací se do Rady České televize mohou dostat ekonomové Pavel Kysilka, Vladimír Pikora a Hana Lipovská, bývalý hokejista Jiří Šlégr, někdejší šéf zpravodajství ČT Roman Bradáč, moderátor Luboš Xaver Veselý, asistent poslance SPD Radka Rozvorala Petr Jedinák a politický komentátor Martin Schmarcz. Mezi finalisty je ale také psycholog Ivan Douda, producent, dramaturg a scénárista Marek Hladký, filmový kritik a teoretik Zdeněk Holý, předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma, ekonom Jiří Schwarz, auditor Stanislav Staněk či rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Gabriel Švejda.

Do užšího výběru postoupila i Eva Hubková, Pavel Matocha, jenž získal nominace tří organizací, a novinář a vysokoškolský pedagog Jiří Závozda.