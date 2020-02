Politický souboj v těžké váze. Soros zaútočil na Trumpa a Zuckerberga, pak ale přišel „zvedák“ od českého experta

Světoznámý miliardář a filantrop George Soros minulý týden prohlásil, že mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vykonným ředitelem Facebooku Markem Zuckerbergem existuje neformální spojenecká dohoda. Tvrdí, že zakladatel Facebooku má Trumpovi pomáhat v prezidentských volbách. Český expert to ale označil za konspirační teorii.

Americký filantrop a investor George Soros se ve svém komentáři pro newyorský deník The New York Times pustil do zakladatele sociální sítě Facebook Marka Zuckerberga a současného prezidenta USA Donalda Trumpa. Odvážil se říci, že je přesvědčen o jejich vzájemné dohodě. Jedná se totiž o podporu amerického prezidenta během volební kampaně. Podle Sorose, jenž je příznivcem demokratické strany, Trump slíbil Zuckerbergovi, že mu v případě svého znovuzvolení v letošních volbách zajistí svou ochranu.

Český politický expert a amerikanista Ondřej Malý ve svém článku publikovaném v Lidových novinách nepochybuje o tom, že by se Zuckerbergovi více hodilo zvolení Trumpa, než jakéhokoliv kandidáta z Demokratické strany. Nicméně, podle Malého je Sorosův předpoklad ohledně dohody mezi Trumpem a Zuckerbergem úplně mimo a nemá žádné odůvodnění. Dokonce zařazuje Sorosova slova ke konspiračním teoriím . Svůj názor Malý vysvětluje tím, že úspěch republikánského kandidáta v minulých volbách byl mimo jiné zásluhou jeho týmu, který dokázal maximálně využít sociální sítě ve svůj prospěch. Nicméně to vůbec neznamená, že šlo o jakousi záměrnou podporu ze strany Zuckerberga.

„Republikáni jsou tradičně výrazně lepší ve využití digitálních technologií než demokraté, což se právě v minulých volbách ukázalo naplno. Jsou schopni bez jakýchkoli skrupulí využít naplno všechny zbraně, které arzenál Facebooku a YouTube nabízí, aniž by je v tom tyto platformy nějak zásadně omezovaly,“ tvrdí Ondřej Malý.

Facebook jako terč politické kritiky

Expert rovněž uvádí, že Facebook v poslední době čelí značné kritice z mnoha stran. Představitelé pravicových politických sil kritizují vedení sociální sítě za údajnou cenzuru, zatímco levice mu vytýká výraznou převahu bývalých republikánských politiků v managementu společnosti, zvlášť v úsecích majících na starosti vztahy s vládními institucemi.

Podle Malého však o žádnou cenzuru nejde, poněvadž je Facebook soukromou společností, a proto má plné právo vyžadovat sledování určitých pravidel od svých uživatelů, včetně zákazu rasistických a jiných urážlivých výroků.