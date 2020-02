Xaver vrací úder: Novinářka Seznam Zpráv o něm chtěla najít drby, sama se však stala terčem posměchu. Video

Komentátorka Karolina Stonjeková dříve na svém facebookovém profilu zveřejnila konverzaci s redaktorkou, která se jí ptala, zda je vystoupení u Xavera na serveru XTV.cz placené.

„Tak to jsou mylné informace. Ostatně, neznám televizi, kde by host platil za to, že si ho televize jako hosta pozve. Myslím, že tak to nefunguje ani u pana Moravce v Otázkách,“ odvětila Stonjeková novinářce. „Takže mu za každý komentář nedáváte 15 tisíc korun, jak někteří lidé tvrdí?“ pokračovala redaktorka. „Moc by mě zajímalo, jací lidé to tvrdí. Ráda bych si je fyzicky prohlédla a přátelsky si s nimi pohovořila o motivech jejich tvrzení. Jinak, pokud jde o vaši aktuální otázku, stále v plném rozsahu platí má odpověď výše,“ odpověděla Stonjeková.

Teď se k tomu vyjádřil také sám Xaver Veselý, který zveřejnil svou odpověď na YouTube. Moderátor prozradil, že redaktorka se jmenuje Zdislava Pokorná.

„Já vám Zdislavu Pokornou ukážu. Kde se vzala, tu se vzala. Snaží se jakýmkoliv způsobem dohnat na pranýř XTV.cz a zejména mě. Volá všem hostům, kteří – dozvěděli jsme se to asi od šesti, sedmi lidí – kdy byli v XTV a klade jim otázku, zda je pravdou, že za svoji účast v XTV musí platit peníze,“ konstatoval Xaver Veselý a ukázal právě konverzaci se Stonjekovou. Konstatoval také, že hosté jeho show nikdy neplatili za účast.

„Je to zjevně dáma, která sbírá drby a pomluvy, ta pomluva je samozřejmě tady, ta debilita namířená proti mně a je to podobná lež, nepravda, pokus ty lidi, kteří sem chodí do XTV, zavčas vystrašit,“ vrátil se k redaktorce Veselý, který si na internetu o ní vyhledal nějaké informace . Xaver Veselý našel video z finále soutěže Hledá se LEADr, kde Pokorná soutěžila s projektem Špendlík.

Moderátor následně ukázal stránky projektu Hledá se novinář, kde si všiml partnerů projektu, mezi nimiž je například Hlídací pes či Seznam Zprávy.

„Kruh se uzavírá a udělejte si obrázek. Nerad si s někým vyřizuji účty tímhle způsobem, ale někdy to jinak nejde,“ dodal Veselý.

Na webu jsou též uvedeny kontakty na projekt Jeden svět na školách, provozovaný neziskovou organizací Člověk v tísni. I spojení s ní je na webu zmíněno.